Oltre alle offerte su singoli modelli, molte case offrono nel mese di luglio sconti sull’intera gamma, accompagnati da slogan specifici, e con un denominatore comune: anticipare i prossimi ecoincentivi statali sull’acquisto di auto nuove e supportare il rilancio estivo per recuperare lo stop nel periodo di lockdown per il Coronavirus.

Un esempio è Ecobonus Peugeot, che la casa francese indica come "un modo senza incertezze per svecchiare il parco circolante italiano".

Ecobonus, in sintesi, è un programma che consente di ottenere 9.000 euro di sconto per i motori tradizionali e fino a 11.000 euro per le vetture con motore elettrico; rispetto agli incentivi statali in discussione, però, l’aiuto è per tutti, e non condizionato né alla rottamazione, né a limiti specifici di CO2.

Questi incentivi possono unirsi alle agevolazioni più recenti di Peugeot - già visti ad esempio sulla promozione della e-2008 - e sono le seguenti:

il noleggio per privati Free2Move Lease

per privati Free2Move Lease l’iniziativa per clienti professionali Club PSA e i Peugeot Exclusive Days, da prenotare online per illustrare e provare la gamma LEV (elettriche e ibride plug-in)

le offerte sul pack Enel-X con Wall Box privata o card per la ricarica nelle colonnine pubbliche.

Vantaggi

La ripresa estiva vede le Case impegnate in sconti appetibili per favorire le vendite, e sempre di più, anziché puntare su singole versioni speciali in promozione, si propongono operazioni estese a tutta la gamma, in questo caso anche in anticipo rispetto agli attesi incentivi statali.

A queste, poi, si sommano le singole proposte di finanziamenti agevolati, o servizi completi per le vetture con motorizzazione elettrica.

Svantaggi

Gli sconti proposti, soprattutto gli 11.000 euro per le elettriche più costose, sono significativi: attenzione però ai listini di partenza, piuttosto sostenuti soprattutto sulle elettriche pure.

Conviene sempre una visita, reale o “virtuale”, in concessionaria per capire meglio la combinazione tra Ecobonus e le altre agevolazioni previste su ogni singolo modello, a maggior ragione in questo periodo di ripresa.

In sintesi