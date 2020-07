Un’estate dopo il lockdown per Coronavirus all’insegna della ripartenza ecologica: anche Peugeot segue questo concetto, e mette in bella mostra la propria gamma di vetture ibride ed elettriche nei messaggi di comunicazione ufficiali, offrendo anche sconti fino al 31 luglio.

Secondo la logica del gruppo PSA di fornire progressivamente per tutti i modelli anche motorizzazioni ad emissioni zero o per lo meno ibride, vediamo qual è l’offerta per un’elettrica pura come la SUV compatta Peugeot e-2008 da 136 CV in allestimento Allure

Il listino è di 39.500 euro, ma ci sono varie promozioni, che consentono di ridurre il prezzo a 28.150 euro. Questo prezzo si ricava calcolando l’ecobonus statale massimo di 6.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, ma anche con il voucher “Ecobonus Peugeot".

Ma come si compra un’elettrica? Non c’è bisogno di anticipo, e poi si pagano 12 rate mensili da 289 euro, e le successive 47 da 393 euro, più una rata finale di 16.043 euro. Come una vettura a motore "normale".

Vantaggi

Non c’è anticipo da pagare, il TAN è piuttosto vantaggioso così come lo sconto iniziale, e il primo anno si pagano rate più basse, sotto i 300 euro.

In più viene ancora offerta in omaggio la copertura assicurativa gratuita protezione pandemie PSAWeCare, che copre i rischi da influenza CoVid per un anno. Per una vettura elettrica che parte da quasi 40.000 euro e con optional qualificanti, si tratta di un buon vantaggio.

Svantaggi

Forse non sono ancora arrivati i tempi in cui si compra un’elettrica disponendo già di un impianto di ricarica veloce idoneo a casa: sarebbe stato interessante trovare qualche indicazione negli esempi ufficiali.

Bisogna considerare delle spese in più, come quelle in caso di esubero chilometrico non correttamente indicato, e altri oneri.

In sintesi