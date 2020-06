Le auto ibride plug-in rappresentano ad oggi la forma più evoluta di elettrificazione della auto tradizionali, l'anello di congiunzione fra le vetture con motore a combustione interna e le elettriche.

Combinando in maniera sinergica un motore a benzina o diesel, un motore elettrico e una batteria ricaricabile alla spina le ibride plug-in uniscono il meglio dei due mondi riducendo consumi ed emissioni, aumentando la potenza e mantenendo grandi autonomie e praticità di utilizzo, ma come sempre tutto questo ha un prezzo.

L'elettrificazione evoluta si paga

Quant'è grande questo costo aggiuntivo vogliamo scoprirlo andando a confrontare alcune auto ibride plug-in con le corrispondenti versioni a gasolio per capire davvero se costano di più e qual è il sovrapprezzo da pagare.

Eccovi quindi una serie di tabelle dove mettiamo fianco a fianco alcune PHEV disponibili sul mercato e le rispettive varianti diesel per paragonare prezzi, consumi e prestazioni, almeno quelle dichiarate secondo il nuovo ciclo WLTP.

Da tenere sempre in conto è poi l'Ecobonus statale che è disponibile per le ibride plug-in entro i 61.000 euro di listino e che va da 1.500 a 2.500 euro a seconda che si abbia a meno un'auto da rottamare.

In generale costano di più, ma non tutte

Partiamo proprio dal prezzo per scoprire che la maggior parte delle auto ibride plug-in costa più della rispettiva motorizzazione a gasolio, ma con alcune eccezioni. In alcuni casi infatti la motorizzazione ibrida ricaricabile alla spina è così potente e ha prestazioni così elevate da poter essere paragonata solo alle diesel top di gamma.

Modello Ibrida Plug-in Diesel Differenza di prezzo Audi A6 Avant 75.200

55 TFSI e quattro ultra S tronic S line plus 72.370

50 TDI quattro tiptronic Business Sport +2.830 euro Audi Q5 57.500 euro

50 TFSI e quattro S tronic 61.210 euro

50 TDI quattro tiptronic -3.710 euro BMW Serie 2 Active Tourer 39.600 euro

225xe Advantage 42.600 euro

220d xDrive Advantage +3.000 euro BMW Serie 5 61.250 euro

530e Business 61.900 euro

530d Business -650 euro BMW X3 58.950 euro

xDrive30e 59.350 euro

xDrive30d -400 euro Citroen C5 Aircross 43.400 euro

Hybrid 225 Shine Automatico 38.750 euro

BlueHDi 180 Shine Automatico +4.650 euro DS 7 Crossback 51.900 euro

E-Tense 4x4 Business Automatico 41.300 euro

BlueHDi 180 Business Automatico +10.600 euro Ford Kuga 36.000 euro

Plug-in Hybrid 225 CV Automatico CVT 2WD ST-Line X 36.100 euro

2.0 Ecoblue 190 CV Automatico AWD ST-Line X -100 euro Jeep Compass 45.900 euro

1.3 T4 PHEV 4xe 1st Edition Urban 43.050 euro

2.0 Multijet II 140 CV 4x4 AT9 S +2.850 euro Jeep Renegade 40.900 euro

1.3 T4 PHEV 4xe 1st Edition Urban 39.700 euro

2.0 Multijet II 140 CV 4x4 AT9 S +1.200 euro Range Rover Evoque 53.000 euro

P300e PHEV AWD Automatico 51.350 euro

D240 MHEV AWD Automatico +1.650 euro Mercedes Classe A 42.397 euro

250 e EQ-POWER Business 41.572 euro

220 d Automatic Business +825 euro Mercedes Classe C Station Wagon 54.646 euro

300de Auto EQ-POWER Executive 52.025 euro

300d Auto Executive +2.621 euro Mercedes GLC 65.852 euro

300 de 4MATIC EQ-POWER Executive 56.207 euro

300 d 4MATIC Executive +9.645 euro MINI Countryman 39.550 euro

Cooper S E ALL4 39.550 euro

Cooper SD ALL4 = Opel Grandland X 43.050 euro

1.6 Hybrid Plug-In FWD 37.556 euro

2.0 diesel Ecotec S&S aut. Innovation +5.494 euro Peugeot 3008 48.580 euro Hybrid 225 e-EAT8 GT 40.850 euro

BlueHDi 180 S&S EAT8 GT +7.730 euro Renault Captur 32.950 euro

E-TECH Plug-in Hybrid Intens 26.950 euro

Blue dCi 115 EDC Intens +6.000 euro Skoda Superb Wagon 44.600 euro

1.4 TSI Plug-In Hybrid Executive DSG 41.200 euro

2.0 TDI SCR Executive DSG +3.400 euro Volkswagen Passat Variant 52.950 euro

1.4 GTE Plug-In Hybrid DSG 47.560 euro

2.0 TDI SCR Executive DSG +5.390 euro Volvo XC40 49.850 euro

T4 Recharge plug-in hybrid

automatico Inscription 43.800 euro

D3 automatico Inscription +6.050 euro Volvo V60 61.150 euro

T6 Recharge plug-in hybrid AWD automatico R-Design 53.250 euro

D4 AWD automatico R-Design +7.900 euro

Accade così, come nel caso dell'Audi Q5, che la plug-in arriva addirittura a costare meno della diesel di oltre 3.000 euro, ma anche per Ford Kuga, BMW X3 o la MINI Countryman che costa uguale con entrambe le motorizzazioni. Poi ci sono casi limite come quello della DS 7 Crossback che costa oltre 10.000 euro in più della diesel nella versione PHEV da 300 CV e trazione integrale o la Mercedes GLC che richiede un sovrapprezzo di oltre 9.000 euro.

Potenze e prestazioni a confronto

Un'ultima tabella, dettagliata per versioni plug-in e diesel (in corsivo), è quella che dedichiamo a potenza, coppia, velocità, accelerazione, consumi ed emissioni di CO2 di queste due tipologie di motorizzazione. Quello che si nota subito scorrendo l'elenco è il fatto che le auto ibride plug-in sono quasi tutte molto più potenti delle rispettive diesel, con un po' di coppia in meno e accelerazioni più rapide.

Modello Motore e prestazioni Consumi ed emissioni CO2 (NEDC) Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro ultra S tronic S line plus 367 CV - 370 Nm

5,7 secondi (0-100 km/h)

250 km/h 1,9 l/100 km - 44 g/km





Audi A6 Avant 50 TDI quattro tiptronic Business Sport 286 CV - 620 Nm

5,7 secondi

250 km/h 5,8 l/100 km - 151 g/km Audi Q5 50 TFSI e quattro S tronic 299 CV - 370 Nm

6,1 secondi

239 km/h 2,0 l/100 km - 46 g/km Audi Q5 50 TDI quattro tiptronic 286 CV - 620 Nm

5,9 secondi

237 km/h 6,1 l/100 km - 161 g/km BMW 225xe Advantage Active Tourer 224 CV - 220 Nm

6,7 secondi

202 km/h 1,9 l/100 km - 42 g/km BMW 220d xDrive Advantage Active Tourer 190 CV - 400 Nm

7,5 secondi

222 km/h 4,7 l/100 km - 123 g/km BMW 530e Business 292 CV - 300 Nm

5,9 secondi

235 km/h 1,7 l/100 km - 39 g/km BMW 530d Business 249 CV - 650 Nm

5,8 secondi

250 km/h 4,5 l/100 km - 118 g/km BMW X3 xDrive30e 292 CV - 300 Nm

6,1 secondi

210 km/h 2,1 l/100 km - 47 g/km BMW X3 xDrive30d 249 CV - 650 Nm

5,9 secondi

235 km/h 5,2 l/100 km - 137 g/km Citroen C5 Aircross Hybrid 225 Shine Automatico 224 CV - 360 Nm

8,9 secondi

225 km/h 1,6 l/100 km - 36 g/km



Citroen C5 Aircross BlueHDi 180 Shine Automatico 177 CV - 400 Nm

8,6 secondi

211 km/h 4,7 l/100 km - 123 g/km DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Business Automatico 300 CV - 520 Nm

5,9 secondi

240 km/h 1,5 l/100 km - 34 g/km



DS 7 Crossback BlueHDi 180 Business Automatico 177 CV - 400 Nm

8,6 secondi

211 km/h 4,4 l/100 km - 115 g/km Ford Kuga Plug-in Hybrid 225 CV Automatico CVT 2WD ST-Line X 225 CV - N.D. Nm

9,2 secondi

200 km/h 1,2 l/100 km - 26 g/km Ford Kuga 2.0 Ecoblue 190 CV Automatico AWD ST-Line X 190 CV - 400 Nm

8,7 secondi

208 km/h 4,8 l/100 km - 127 g/km Jeep Compass 1.3 T4 PHEV 4xe 1st Edition Urban 240 CV - 270 Nm

7,0 secondi

200 km/h 2,1 l/100 km - 45 g/km



Jeep Compass 2.0 Multijet II 140 CV 4x4 AT9 S 140 CV - 350 Nm

9,9 secondi

190 km/h 6,2 l/100 km - 157 g/km Jeep Renegade 1.3 T4 PHEV 4xe 1st Edition Urban 240 CV - 270 Nm

7,0 secondi

200 km/h 2,1 l/100 km - 46 g/km





Jeep Renegade 2.0 Multijet II 140 CV 4x4 AT9 S 140 CV - 350 Nm

10,2 secondi

182 km/h 5,8 l/100 km - 154 g/km Range Rover Evoque P300e PHEV AWD Automatico 309 CV - 540 Nm

6,4 secondi

213 km/h 1,9 l/100 km - 43 g/km Range Rover Evoque D240 MHEV AWD Automatico 240 CV - 500 Nm

7,7 secondi

225 km/h 5,9 l/100 km - 156 g/km Mercedes A 250 e EQ-POWER Business 262 CV - 230 Nm

6,6 secondi

235 km/h 1,4 l/100 km - 32 g/km Mercedes A 220 d Automatic 190 CV - 400 Nm

7,0 secondi

235 km/h 4,4 l/100 km - 116 g/km Mercedes C 300de Auto EQ-POWER Executive Station Wagon 306 CV - 400 Nm

5,7 secondi

250 km/h 1,5 l/100 km - 39 g/km



Mercedes C 300d Auto Executive Station Wagon 245 CV - 500 Nm

6,0 secondi

250 km/h 4,8 l/100 km - 127 g/km Mercedes GLC 300 de 4MATIC EQ-POWER Executive 194+122 CV - 400 Nm

6,2 secondi

230 km/h 1,9 l/100 km - 45 g/km Mercedes GLC 300 d 4MATIC Executive 245 CV - 500 Nm

6,5 secondi

231 km/h 5,8 l/100 km - 154 g/km MINI Cooper S E ALL4 Countryman 224 CV - 220 Nm

6,8 secondi

198 km/h 1,9 l/100 km - 43 g/km MINI Cooper SD ALL4 Countryman 190 CV - 360 Nm

7,6 secondi

218 km/h 4,7 l/100 km - 123 g/km Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In FWD 224 CV - 300 Nm

8,9 secondi

225 km/h 1,5 l/100 km - 35 g/km





Opel Grandland X 2.0 diesel Ecotec S&S aut. Innovation 177 CV - 400 Nm

9,2 secondi

211 km/h 4,6 l/100 km - 122 g/km Peugeot 3008 Hybrid 225 e-EAT8 GT 225 CV - 300 Nm

5,9 secondi

235 km/h 1,5 l/100 km - 35 g/km



Peugeot 3008 BlueHDi 180 S&S EAT8 GT 177 CV - 400 Nm

9,8 secondi

215 km/h 4,6 l/100 km - 121 g/km Renault Captur E-TECH Plug-in Hybrid Intens 160 CV - 144 Nm

10,1 secondi

173 km/h 1,5 l/100 km - 34 g/km Renault Captur Blue dCi 115 EDC Intens 116 CV - 260 Nm

11,0 secondi

186 km/h 4,1 l/100 km - 108 g/km Skoda Superb Wagon 1.4 TSI Plug-In Hybrid Executive DSG 218 CV - 400 Nm

7,8 secondi

224 km/h 1,6 l/100 km - 37 g/km





Skoda Superb Wagon 2.0 TDI SCR Executive DSG 190 CV - 400 Nm

8,1 secondi

223 km/h 4,9 l/100 km - 129 g/km Volkswagen Passat Variant 1.4 GTE Plug-In Hybrid DSG 218 CV - 250 Nm

7,6 secondi

222 km/h 1,4 l/100 km - 32 g/km





Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI SCR Executive DSG 190 CV - 400 Nm

7.9 secondi

232 km/h 4,6 l/100 km - 120 g/km Volvo XC40 T4 Recharge plug-in hybrid automatico Inscription 129+82 CV - 245+160 Nm

8,5 secondi

180 km/h 1,8 l/100 km - 41 g/km Volvo XC40 D3 automatico Inscription 150 CV - 320 Nm

10,2 secondi

180 km/h 5,0 l/100 km - 131 g/km Volvo V60 T6 Recharge plug-in hybrid AWD automatico R-Design 253+87 CV - 350+240 Nm

5,4 secondi

180 km/h 1,6 l/100 km - 36 g/km Volvo V60 D4 AWD automatico R-Design 190 CV - 400 Nm

7,6 secondi

180 km/h 5,0 l/100 km - 131 g/km

Questa potenza e velocità delle ibride plug-in è dovuta a una serie di necessità e scelte tecniche, in particolare il bisogno di offrire al cliente prestazioni adeguate anche quando si viaggia in pura modalità elettrica. Questo porta all'installazione di grossi motori elettrici che sommano la loro potenza e coppia a quello termico che possono essere avvicinati a volte solo dai diesel più moderni e poderosi.