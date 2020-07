Non può mancare tra le promozioni di luglio un SUV compatto di recentissima presentazione: Nissan propone infatti un’offerta sulla nuova Juke, in analogia con le iniziative su vari modelli della Casa.

La proposta si chiama Nissan 2Gether e, in analogia con l’offerta di Renault, altro marchio dell’Alleanza, permette di pagare le prime 4 rate soltanto 1 euro, che viene devoluto alla Protezione Civile.

Nel dettaglio, la Nissan Juke Tekna DIG-T 117 costa 22.260 euro anziché 25.230 euro in caso di permuta o rottamazione di un veicolo immatricolato da almeno 6 mesi; si versa un anticipo di 3.504 euro, e quindi le 4 rate da un euro, più 32 rate da 279 euro (TAN 5,99%, TAEG 5,16%).

La rata finale è di 13.624,20 euro per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più; l’importo comprende anche il credito protetto, e un Pack Service con assistenza stradale, due anni di assicurazione furto e incendio e un anno di Driver Insurance.

Vantaggi

Anche su un modello da poco rinnovato come la nuova Nissan Juke, c’è un’offerta ben inserita nel contesto di ripresa post-Coronavirus, con quattro rate trasformate in quattro euro ceduti alla Protezione Civile, proseguendo un’iniziativa già attiva nei mesi scorsi.

L’anticipo, compensabile con una permuta, e le 32 rate successive sono comunque sostenibili, e in più sono compresi alcuni servizi di manutenzione e assicurativi.

Svantaggi

Ci vuole un usato in permuta per accedere al finanziamento, a differenza di altre concorrenti; in più, la rata da un euro è un’opzione che viene meno in alcuni casi, in particolare in caso di inadempimento: attenzione quindi a controllare attentamente i pagamenti effettuati.

C’è sempre qualche costo in più da tenere in considerazione, come IPT e PFU, alcuni oneri finanziari e possibili accessori presenti nelle vetture in stock.

In sintesi

Modello (esempio) Nissan Juke Tekna DIG-T 117 Promozione Nissan 2Gether Scadenza 31 luglio 2020 Listino 25.230 euro Listino scontato 22.260 euro Servizi aggiuntivi Credito protetto, Pack Service con assistenza stradale, due anni di assicurazione furto e incendio e un anno di Driver Insurance Anticipo 3.504 euro Rate 4 rate da 1 euro, devoluto alla Protezione Civile, 32 rate da 279 euro TAN 5,99% TAEG 5,16% Maxi rata finale (VFG) 13.624,20 euro Limite chilometrico 30.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Solo con permuta o rottamazione di un veicolo immatricolato da almeno 6 mesi, per le vetture in stock