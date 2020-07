Una delle priorità nelle offerte di luglio, per un mercato automobilistico in ripresa dopo le chiusure per Coronavirus, è sicuramente la possibilità di spendere il meno possibile nella fase iniziale di un finanziamento.

È quanto propone ad esempio Honda su alcuni suoi modelli, come la Honda HR-V di ultima generazione: sia l’anticipo che la prima rata si pagano infatti nel 2021. L’esempio della casa è formulato sulla Honda HR-V 20YM 1.5 Comfort Navi, che ha un prezzo di listino di 24.150 euro.

Con gli sconti promozionali il prezzo cala fino a 19.900 euro; quindi dal 2021 di versa un anticipo di 6.000 euro e poi sono previste due fasi del finanziamento: 13.900 euro da pagare in 47 rate da 199 euro (TAN 5%, TAEG 6,32%), e una maxi rata di 7.410 euro, che si può saldare oppure rifinanziare in 37 rate da 220 euro (TAN 6,31%, TAEG complessivo 6,54%).

Quel che si intende fare, va comunicato alla casa entro 45 giorni dalla scadenza della rata finale; in ogni modo, ci sono altre formule di finanziamento, per coprire costi da 12.000 fino a 42.000 euro.

Vantaggi

Certamente il fatto di poter contare sull’inizio del pagamento nel 2021 è un buon supporto per la ripresa.

Le rate dei primi quattro anni sono inferiori ai 200 euro, e c’è anche un ipotesi di nuovo finanziamento della rata finale, a un tasso più alto ma sempre agevolato, e a chiusura totale del debito.

Anche lo sconto iniziale è interessante: sono 4.250 euro, e senza incentivi statali.

Svantaggi

Alcune case evitano di inserire l’anticipo nel finanziamento agevolato: in questo caso è vero che si tratta di un esempio, e che non è richiesta una permuta, però 6.000 euro su meno di 20.000 di partenza sono una cifra abbastanza sostanziosa.

Mancano poi alcune indicazioni, come i chilometri da percorrere per garantire il valore della rata finale.

In sintesi