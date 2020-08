E' un trend ormai in costante aumento: sempre più spesso le case ricorrono a soluzioni come leasing o noleggio a lungo termine anche per i privati.

Un’iniziativa sviluppata su alcune tipologie di vetture, come le elettriche, che si estende ormai a tutti i modelli, come nel caso della Peugeot 208 5 porte in offerta fino al 31 agosto nel sito ufficiale Peugeot.

Ed è di attualità la notizia che il marchio Free2Move, già conosciuto tra le offerte Peugeot, è diventato ora una vera e propria società di car sharing e noleggio a corto e lungo termine, inglobando anche TravelCar. Vediamo però, in era di incentivi statali per la ripresa dopo i blocchi per Coronavirus, a quanto ammonta l’offerta per una Peugeot 208 Active PureTech 75.

Il noleggio a lungo termine Free2Move Lease prevede un contratto per 48 mesi e 60.000 km, con primo canone di 3.000 euro, e 47 canoni mensili da 239 euro. Al termine, con questo tipo di offerta di solito si restituisce la vettura, ma per quattro anni sono inclusi tantissimi servizi.

Si può contare infatti su manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto, tassa di proprietà; in più, per 12 mesi c’è ancora la protezione pandemie gratuita “PSAWeCare” riferita a sindromi influenzali di natura pandemica, incluso COVID-19.

Vantaggi

Con il noleggio si guida una vettura sempre nuova, senza preoccuparsi di molte delle spese di gestione, compreso ad esempio bollo e assicurazioni: è tutto incluso nella rata.

In questo caso, i valori sono poi tarati sugli incentivi ecobonus previsti dalla legge di bilancio 2019 e sul recente Decreto Rilancio, fissati per la vettura in circa 4.500 euro: si può accedere anche con permuta, ma non è indispensabile, anche perché si può variare il valore di un eventuale riscatto.

Svantaggi

Nel totale dei servizi offerti, alla fine potrebbe essere conveniente una rata di noleggio rispetto ad una rata convenzionale, tenendo però conto che una formula di questo tipo non prevede il possesso della vettura.

In sostanza, se l’idea è quella, come un’azienda, di fissare un costo annuo per l’auto e di cambiarla spesso, la soluzione è interessante; se invece ci interessa la proprietà della vettura, magari tenendola per molto tempo, ci sono soluzioni più adatte.

In sintesi