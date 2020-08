Si sa, la Ford Bronco è nata (e rinata) per affrontare i percorsi più difficili e impervi, per andare dove le auto più civili e cittadine non osano spingersi.

Vedere quindi uno dei modelli della nuova generazione del fuoristrada dell'Ovale Blu cimentarsi in percorsi off-road non dovrebbe essere una sorpresa. Certo è che, se il percorso scelto è quello del Rubicon Trail, le cose cambiano…

Nella tana della storica rivale

Volkswaben, utente del blog Bronco6g.com, ha condiviso foto e video di alcuni modelli Bronco a due e quattro porte intenti ad affrontare le insidie del famoso Rubicon Trail in California. Per chi non lo sapesse, si tratta di un percorso di circa 35 km composto da strade sterrate e impervie, con rocce e ostacoli che mettono a dura prova anche i driver più esperti.

Ed è niente meno che il banco di prova delle Jeep più estreme, tanto da dare il nome ai modelli più "duri e puri", gli unici a potersi fregiare del badge "Trail rated". Wrangler in primis. E proprio quest’ultima è la rivale numero uno del Bronco. Ci vuole coraggio per sfidare un lupo nel suo territorio.

Riuscirà a compiere l’impresa?

Foto e video dell’utente documentano quindi l’impresa. Ma come si sarà comportato il Bronco nel territorio della storica rivale? Diciamo che, a nostro modesto parere, avrebbe avuto bisogno di un pilota migliore.

I video mostrano chiaramente come il Bronco non stesse prendendo la giusta direzione nell'avvicinarsi ad uno dei punti dell'impegnativo percorso. Gli pneumatici inoltre sembrano essere molto più gonfi del necessario per affrontare salite del genere.

Voi che dite? Date un’occhiata ai video qui sopra e fateci sapere la vostra opinione.