L’immenso Grand Canyon, il significato della parola “grand”, un “coming soon” e null’altro. Questa l’immagine pubblicata nelle score ore da Jeep sulle proprie pagine social. Un teaser particolare, senza alcun indizio sul modello in arrivo, nemmeno un piccolissimo dettaglio.

Vogliono lasciarci sulle spine. Le opzioni sono due: o Jeep sta annunciando l’arrivo della nuova generazione di Grand Cherokee oppure si sta preparando alla presentazione del Grand Wagoneer. E noi scommetteremmo sulla seconda possibilità.

In arrivo non prima del 2022

D’altronde, circa due anni fa, Jeep aveva annunciato il ritorno del SUV a 7 posti, mostrando piano produttivo che arrivava fino al 2022.

“Coming soon” riporta l’immagine. Sì, ma quanto “presto”? Probabilmente dovremo aspettare ancora qualche settimana prima di vedere la nuova Grand Wagoneer. Per quanto riguarda i dettagli sull’inizio della produzione, secondo un documento della FCA pubblicato di recente, il modello entrerà in produzione nel secondo trimestre del 2021, assieme al modello a 5 posti.

Nuove tecnologie

Il nuovo SUV dovrebbe basarsi sulla stessa piattaforma del pickup Ram 1500 e, secondo alcune indiscrezioni, sarà uno dei prodotti più tecnologicamente avanzato di FCA. Secondo quanto riferito, a bordo saranno presenti un touchscreen da 12" senza cornice, un head-up display, un sistema di intrattenimento per i passeggeri dei sedili posteriori e materiali di prima qualità in tutto l'abitacolo.

Secondo altre indiscreazioni la Grand Wagoneer monterà poi sistemi di guida assistita di Livello 3 e una variante ibrida plug-in con circa 50 km di autonomia in modalità elettrica. Considerando che, come anticipato, utilizzerà la piattaforma del Ram 1500, ci si aspetta che i anche i propulsori deriveranno dal pickup.

Per quanto riguarda lo stile esterno, non aspettatevi un design dal sapore retrò come quello della nuova Ford Bronco, ma piuttosto una sorta di Grand Cherokee rivisitato. In altre parole, le fasce laterali in legno caratteristiche del modello originale degli anni Sessanta quasi certamente non faranno parte del suo stile. Potrebbero però entrare nel ricco pacchetto accessori di Mopar.

Ora che Jeep ha ufficialmente iniziato la campagna teaser, ci aspettiamo di saperne di più sul Grand Wagoneer nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.