Agosto è ormai agli sgoccioli mentre si avvicina l'ultimo week-end del mese, che fa quasi da "termine" dell'estate vera e propria, con gran parte degli Italiani che sono già tornati dalle ferie.

La situazione generale quindi è molto stabile e tranquilla, con solo determinati momenti della giornata di sabato e di domenica in cui aumenta il rischio di trovare traffico durante il controesodo (probabilmente senza code vere e proprie però).

Vediamo quindi nel dettaglio il traffico previsto per sabato 29 e domenica 30 agosto.

Sabato 29 agosto

Per chi ancora dovesse partire per le ferie, non ha realmente nulla di cui preoccuparsi: la situazione traffico per l'esodo verso le località turistiche è data per molto tranquilla, con bollino verde tutto il giorno.

Un po' diverso il caso per chi deve ancora tornare, perché è previsto traffico un po' più intenso durante la mattinata e il pomeriggio, che fanno entrambi registrare un bollino giallo. Tutto dovrebbe sbloccarsi però la sera, dov'è previsto bollino verde.

Domenica 30 agosto

La situazione della domenica di questo week-end è esattamente identica al sabato che la precede. Anche qui, infatti, chi sia diretto verso le località di villeggiatura dovrebbe trovare strade sgombre e nessun rallentamento, con bollino verde tutta la giornata.

Anche il controesodo è identico a quello di sabato, perciò chi torna verso le grandi città deve considerare la possibilità di trovare traffico intenso durante la mattina e il pomeriggio, entrambi contrassegnati dal bollino giallo. Anche qui, però, la situazione dovrebbe sbloccarsi a fine giornata, segnata col bollino verde.

Previsioni meteo

L'estate che finisce porta maltempo, e in effetti è proprio ciò che ci si aspetta per il Nord: per la giornata di sabato sono previsti temporali e in certe zone possibile grandine. Per il resto dell'Italia, invece, il clima regge sul bel tempo e le temperature rimangono mediamente sopra i 30 gradi, con picchi di 37 gradi in certe zone del sud.

Domenica la nube temporalesca si estende verso il centro, con il maltempo che arriva a bussare fino alle porte di Roma, mentre a riprendere un tempo più stabile è il nord-ovest (Piemonte e Liguria soprattutto, più la parte alta della Toscana). Da Campania e Abruzzo in giù rimane bel tempo, sempre con temperature oltre i 30 gradi.

Viaggiare informati

Per conoscere in tempo reale la situazione traffico, rimane la possibilità di affidarsi all'app MyWay, oppure quella sfruttare i navigatori satellitari online, quali Google Maps e Waze. Altrimenti, rimane sempre attivo e aggiornato il sito ufficiale di Autostrade per l'Italia.