Porsche Panamera e Porsche Taycan, le "gemelle diverse" della casa di Zuffenhausen.

In realtà le due sportive tedesche da famiglia hanno punti in comune e divergenze e anche la clientela a cui si rivolgono è differente. Quale scegliere fra le due?

Benzina contro elettrico

In pratica ad accomunarle c'è solo il marchio e l'impostazione da super berlina di lusso con la possibilità di accomodare quattro o cinque persone.

Porsche Panamera Turbo S Porsche Taycan Turbo S

Tutto il resto è agli opposti perché la Panamera restyling ha potenti motori endotermici o al massimo una versione ibrida plug-in, mentre la Taycan è pioniera nel campo delle GT elettriche ad alte prestazioni. Scopriamo assieme cosa le rende simili e cosa invece le differenzia completamente.

5 metri di berlina

Come modelli di confronto prendiamo le top di gamma, ovvero la Panamera Turbo S e la Taycan Turbo S, iniziando il parallelo dalle forme e dalle misure esterne che sono molto simili. La Taycan è leggermente più corta, appena sotto i 5 metri, più bassa, più larga e con un Cx migliore. Come passo e bagagliaio vince la Panamera.

Porsche Panamera Turbo S Porsche Taycan Turbo S Lunghezza 5,04 m 4,96 m Larghezza 1,93 m 1,96 m Altezza 1,42 m 1,37 m Passo 2,95 m 2,90 m Cx 0,31 0,25 Bagagliaio 467-1.306 l 84 + 366 l Nel caso della Porsche Panamera siamo di fronte ad una berlina 5 porte e 4 posti, ma anche alla sua versione a coda lunga Nel caso della Porsche Panamera siamo di fronte ad una berlina 5 porte e 4 posti, ma anche alla sua versione a coda lunga Panamera Sport Turismo che ha sempre 5 porte, ma 5 posti. La Taycan è invece una più compatta 4 porte 4 posti che presto sarà affiancata dalla 5 porte Taycan Cross Turismo

Porsche Panamera Turbo S Porsche Taycan Turbo S

La potenza del motore elettrico vince

La meccanica e i motori di Porsche Panamera e Taycan sono quanto di più lontano possa esistere, ma se si va vedere la potenza e la coppia dell'elettrica scopriamo che la Taycan batte la Panamera e il suo V8 turbo benzina: 761 CV contro 630 CV.

Porsche Panamera Turbo S Porsche Taycan Turbo S Motore V8 biturbo benzina, 3.996 cc 2 motori elettrici sincroni a magneti permanenti Potenza 630 CV @ 6.000 giri/min 761 CV Coppia massima 820 Nm @ 2.300-4.500 giri/min 1.050 Nm Trazione Integrale Integrale Trasmissione Automatica doppia frizione 8 marce PDK Automatica (1 marcia sull'asse anteriore, 2 marce sull'asse posteriore) Peso a vuoto (EU) 2.155 kg 2.370 kg Rapporto peso/potenza 3,42 kg/CV 3,11 kg/CV Anche in fatto di coppia massima i due motori elettrici della Taycan Turbo S (1.050 Nm totali) "stracciano" la Panamera Turbo S. Anche in fatto di coppia massima i due motori elettrici della Taycan Turbo S (totali) "stracciano" la Panamera Turbo S.

Porsche Panamera Turbo S Porsche Taycan Turbo S

La trazione è integrale su entrambe, ma diversa perché una è meccanica e l'altra elettrica, mentre allo strepitoso cambio 8 marce PDK della Panamera risponde quello a 1 e 2 marce della Tycan. Nessuna delle due è una "peso piuma" e superano le due tonnellate di peso a vuoto, con la Taycan che vince di poco nel rapporto peso/potenza.

Fotogallery: Porsche Panamera restyling (2021)

34 Foto

Più veloce una, più scattante l'altra

Eccoci finalmente al capitolo prestazioni, quello senza il quale ogni Porsche perderebbe parte del suo fascino. In velocità massima la Porsche Panamera Turbo S stravince facilmente con 315 km/h, visti gli evidenti limiti delle elettriche a velocità elevate, ma la Taycan si prende una bella rivincita nello scatto 0-100 km/h, con 2,8 secondi che sanno di supercar.

Porsche Panamera Turbo S Porsche Taycan Turbo S Velocità massima 315 km/h 260 km/h Accelerazione 0-100 km/h 3,1 secondi

(con pacchetto Sport Chrono) 2,8 secondi

(con Launch Control) Accelerazione 0-200 km/h 11,2 secondi

(con pacchetto Sport Chrono) 9,6 secondi

(con Launch Control) Consumo combinato (WLTP) 13,2-12,8 l/100 km 25,6-24,3 kWh/100 km Emissioni CO2 combinate (WLTP) 298-289 g/km 0-0 g/km Serbatoio/batteria 90 l 93,4 kWh Autonomia 703 km (teorica) 390-416 km (WLTP combinata)

Anche per andare da 0 a 200 km/h la Taycan Turbo S è più rapida, mentre con l'autonomia le cose cambiano di molto. La più potente e veloce delle Taycan, con batteria da 93,4 kWh, dichiara un range elettrico fino a 416 km (WLTP) e la nuova Panamera Turbo S con serbatoio da 90 litri di benzina può invece arrivare a 703 km. Le emissioni di CO2 della Panamera stanno come minimo a 289 g/km, quelle della Taycan davvero a zero, almeno localmente.

Porsche Panamera Turbo S Porsche Taycan Turbo S

Poco meno di 200.000 euro per una scelta difficile

I prezzi delle due berline sfidanti marchiate Porsche sono molto vicini. La Panamera Turbo S parte a 190.044 euro e la Taycan Turbo S da 191.879 euro. La spesa iniziale è praticamente identica e a cambiare sono i costi chilometrici che per l'elettrica Taycan sono per lo meno dimezzati.

Porsche Panamera Turbo S Porsche Taycan Turbo S

Tutte e due includono nel prezzo di listino le sospensioni pneumatiche con gestione attiva PASM, cerchi da 21", ruote posteriori sterzanti e freni carboceramici PCCB. In più la Taycan ha di serie maniglie a scomparsa retrattili, fari LED Matrix, sedili sportivi elettrici a 18 vie, climatizzazione a controllo remoto e strumentazione digitale su display curvo da 16,8".