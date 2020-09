Più di un anno fa Steve Armstrong, numero 1 di Ford Europa, aveva annunciato l’arrivo di un’inedita variante a 7 posti della Ford Kuga, allora ancora da presentare con la nuova generazione.

Ora che il SUV compatto dell’Ovale Blu è a listino da tempo, ecco che tornano in voga le voci su un’eventuale versione a 7 posti, pronta a sostituire in un sol colpo Escape, Galaxy ed S-Max.

Più lunga

Una versione inedita che porterà la Ford Kuga a crescere in lunghezza e passo, raggiungendo – pare – la concorrente diretta Volkswagen Tiguan Allspace, versione 7 post del SUV compatto di Wolfsburg. Come lei anche la Kuga non indugerà in forme da coupé, mantenendo il tetto con andamento parallelo al terreno, per non sacrificare spazio per passeggeri e bagagli.

Per questo motivo potrebbe (il condizionale è d’obbligo) non esserci la variante ibrida plug-in, con le batterie a diminuire la capacità di carico.

Quando arriva?

È ancora presto per dire quando verrà presentata la Ford Kuga Max o Grand Kuga (nomi ancora tutti da confermare). Secondo i rumors l’anno buono potrebbe essere il 2022, con l’impianto spagnolo di Valencia individuato come futura casa del SUV 7 posti dell’Ovale Blu.