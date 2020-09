Ci sono sempre delle offerte interessanti in casa Jeep, anche per il mese di settembre. Se nel periodo estivo, le promozioni riguardavano soprattutto l’inizio del pagamento spostato avanti nel tempo, ora la nuova offerta si chiama Jeep Flex Excellence, e prevede la possibilità di scegliere quando iniziare a pagare la prima rata: dopo uno, tre o sei mesi. Vediamo un esempio sulla Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid, di recente presentazione e in grado di usufruire di vari sconti sommati: l’ecobonus di Jeep, e gli incentivi statali per vetture dalle basse emissioni e ibride, che raggiungono il massimo in caso di rottamazione.

Con questi sconti, si passa da 38.500 euro a 30.950 euro; versando un anticipo di 5.000 euro, si pagano poi 49 rate mensili di 249 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,11%), per ottenere la rata finale residua di 19.525,56 euro, per un chilometraggio totale di 60.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Nell’esempio, la prima rata si paga dopo 30 giorni, ma si può appunto scegliere di iniziare a pagare più tardi.

Vantaggi

In questa promozione ci sono almeno due aspetti interessanti: lo sconto iniziale molto alto, che arriva come massimo ad oltre 7.500 euro, e la possibilità di scegliere quando iniziare a pagare le rate, che ammontano nell’esempio a meno di 250 euro mensili. Il tutto su una vettura dal buon successo di vendite come la Renegade, e nella versione ibrida plug-in, che può avere ulteriori vantaggi in termini di economie, e di circolazione in aree urbane.

Svantaggi

Nell’esempio ufficiale, non ci sono molte spiegazioni sulle possibilità di pagare la rata più avanti rispetto ai 30 giorni dell’esempio; di certo, c’è da aspettarsi qualche spesa in più, dagli oneri finanziari fino agli accessori sulle vetture offerte; inoltre gli incentivi statali sono soggetti ad esaurimento. L’anticipo di 5.000 euro si paga comunque subito, e in caso di rottamazione non si può neppure compensare con una permuta.

In sintesi

Modello (esempio) Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid Promozione Jeep Flex Excellence Scadenza 30 settembre 2020 Listino 38.500 euro Listino scontato 30.950 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo 5.000 euro Rate 49 rate da 249 euro, dopo 30 giorni Tasso Leasing 4,99% TAEG 6,11% Maxi rata finale (VFG) 19.525,56 euro Limite chilometrico 60.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Per accedere al massimo contributo statale, rottamazione di una vettura fino a Euro 4; si può pagare anche dopo 3 o 6 mesi