La Hyundai Kona fa parte di quei SUV compatti pronti per il primo restyling. E' disponibile tra le offerte di settembre di Hyundai anche nella versione precedente, con sconti sul listino e altre agevolazioni.

L’esaurimento dei fondi statali per le motorizzazioni tradizionali ha in parte annullato le promozioni già in corso su questi modelli, come lo sconto di 5.950 euro sulla 1.0 T-GDI da 120 CV; ma la Kona, oltre che elettrica, è anche ibrida: vediamo quindi l’offerta fino al 30 settembre su una Kona Hybrid 1.6 HEV 141 CV 2WD DCT XPrime, dal valore iniziale di 28.850 euro, che scende a 22.600 con l’adesione al finanziamento i-Plus Gold e con il contributo statale massimo, in caso di rottamazione di un veicolo con 10 anni di anzianità.

Con un anticipo di 4.760 euro, le rate mensili sono 48 da 228,91 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,20%) e la rata finale, pari al valore futuro garantito, è di 12.982,50 euro. L’importo comprende anche le spese fisse, a parte IPT e PFU, e include il Safety pack, cioè frenata di emergenza e monitoraggio degli angoli ciechi, oltre ad accessori come il collegamento agli smartphone o la smart key.

L’offerta è valida solo su vetture disponibili a stock, e con il contributo delle concessionarie; sono compresi 4 anni di assicurazione furto e incendio, ed è anche possibile aggiungere al finanziamento altre assicurazioni, anche su vita e perdita di impiego. Se poi in famiglia si possiede già una Hyundai, nel sito è scaricabile un voucher con un ulteriore sconto.

Vantaggi

Sicuramente gli incentivi sono molto interessanti soprattutto per l’acquisto di vetture dalle basse emissioni: ovviamente le elettriche, ma anche un’ibrida HEV come la Hyundai Kona, il cui sconto iniziale ammonta a 6.250 euro. L’assicurazione e gli accessori sono un valore aggiunto in più, così come il voucher fino a 1.500 euro se si possiede una Hyundai in famiglia.

Svantaggi

Occorre controllare sempre che i fondi statali non siano esauriti, e considerare qualche spesa in più nel finanziamento. Allo sconto massimo si accede solo con la rottamazione di una vettura decennale; in questo caso, l’anticipo di oltre 4.700 euro non si può coprire con una permuta. A breve arriverà il modello nuovo.

In sintesi

Modello (esempio) Hyundai Kona 1.6 HEV 141 CV 2WD DCT XPrime Promozione i-Plus Gold Scadenza 30 settembre 2020 Listino 28.850 euro Listino scontato 22.600 euro Servizi aggiuntivi Assicurazione furto e incendio, safety plus; altre assicurazioni facoltative Anticipo 4.760 euro Rate 48 rate da 228,91 euro Tasso Leasing 5,99% TAEG 7,20% Maxi rata finale (VFG) 12.982,50 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Per accedere al massimo contributo statale, rottamazione di una vettura di 10 anni