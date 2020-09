Di una Range Rover elettrica si parla da un paio d’anni e di lei conosciamo (forse) anche il nome: Road Rover. Una speculazione emersa a seguito della scoperta di un brevetto da parte della Casa inglese. Anche le voci una Jaguar XJ a emissioni zero circolano da un po’, tra rumors e foto spia scattate durante alcuni test.

Ora pare che sia arrivato il momento del loro debutto: secondo alcune indiscrezioni riportate da Autocar infatti le nuove elettriche del Gruppo Jaguar – Land Rover saranno presentate rispettivamente a novembre ed ottobre, leggermente in ritardo su quelli che erano i piani originali. Ma la pandemia da coronavirus ha stravolto questi e tanti altri programm.

Simili ma diverse

In realtà qualche mese fa si parlava di fine 2021 come lancio, ma probabilmente quelle mostrate tra qualche settimana saranno concept e non modelli definitivi. A dirlo sono voci che arrivano da un estratto di una call tra il direttore finanziario del Gruppo, Adrian Mardell, e alcuni investitori, durante la quale il manager inglese avrebbe comunicato dell’imminente presentazione dei 2 modelli.

Auto unite dalla piattaforma, la nuova MLA, ma naturalmente molto differenti nelle forme. La Range Rover infatti manterrà il classico aspetto da SUV, anche se (come mostrato tempo fa nel nostri render esclusivo) con molti elementi da simil coupé e un assetto leggermente ribassato. Una sorta di concorrente delle varie Audi A6 Allroad e Volvo V90 Cross Country.

La Jaguar XJ elettrica manterrà invece il classico aspetto da berlina di rappresentanza, con lunghezza superiore ai 5 metri e un look elegante.

Autonomia e batterie

Di dati sulla meccanica non sappiamo ancora nulla, anche se da più parti si parla di circa 470 km di autonomia, grazie a un pacco batterie agli ioni di litio. Probabile che sia per Range Rover elettrica sia per la Jaguar XJ a emissioni zero possano esserci differenti versioni, con motori più o meno potenti ed autonomie più o meno estese.