Un tempo gli sconti più interessanti sulle automobili nuove riguardavano modelli già in commercio da qualche anno; Skoda, invece, si fa notare tra le promozioni di settembre per l'offerta di lancio della sua nuova station wagon di punta, la Octavia Wagon, valida fino al 30 settembre.

Chiaramente, in questa fase, il motore più gettonato è ibrido: il piccolo 1.0 e-TEC tre cilindri, in grado di erogare la buona potenza di 110 CV, con tutte i vantaggi e le agevolazioni per un mild-hybrid.

Il prezzo scontato in caso di permuta o rottamazione è di 23.550 euro, IPT esclusa; con un anticipo di 4.999 euro, che può essere compensato con il valore dell'usato, si versano 35 rate da 189,93 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,03%).

La rata finale, corrispondente al Valore Futuro Garantito, è quindi di 14.183,12 euro. Nella Octavia Executive di lancio sono compresi anche Navigation Plus Pack e Virtual Cockpit da 10,2”.

Vantaggi

Considerando che la Octavia è una delle auto più vendute d’Europa, e che la nuova generazione può contare sulle ultime innovazioni di casa Volkswagen, compreso il piccolo motore mild-hybrid ma anche le novità elettroniche e di sicurezza, l’offerta è piuttosto interessante.

Lo sconto iniziale supera i 5.000 euro, considerando gli accessori; la rata è di 190 euro, si può compensare l’anticipo con una permuta, e contribuire a rinnovare il parco circolante con un’auto europea adatta anche al carico, o ad un viaggio.

Svantaggi

Qualcosa in più si dovrà sicuramente spendere, sia per gli oneri finanziari, sia per l’eventuale aggiunta dei numerosissimi optional, validi ma non sempre economici, offerti dalla casa: la Executive, comunque, dispone di guida assistita di livello 2 e di fari full-LED.

Nell’esempio non viene indicato il limite chilometrico, con la spesa in più in caso di eccedenza. Nella famiglia Octavia, la “vera” ibrida plug-in, in grado di funzionare anche in modalità totalmente elettrica, è la più costosa versione iV.

In sintesi

Modello (esempio) Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC Executive 110 CV Promozione Offerta di lancio Scadenza 30 settembre 2020 Listino scontato 23.550 euro Servizi aggiuntivi Navigation Plus Pack e Virtual Cockpit 10,2” inclusi nel prezzo Anticipo 4.999 euro Rate 35 rate da 189,93 euro TAN 3,99% TAEG 5,03% Maxi rata finale (VFG) 14.183,12 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Con permuta o rottamazione