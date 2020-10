3 / 12

In effetti, tutti i veicoli elettrici che hanno solo il motore posteriore rientrano in questa rassegna (e dunque anche le nuove Volkswagen ID.3 e ID.4, ma la BMW i3 ne fa parte per via del design molto diverso.

Alimentata da 3 diverse batterie con capacità di 22, 33 e 42,2 kWh, offre potenze di 125 kW 170 CV per il modello standard e 130 kW-186 CV per la "s che raggiunge i 100 km/h in 6,9 secondi. Ma se no nsi ha fretta, si possono percorrere 260 km con una sola ricarica se vuoi il modello a lungo raggio.