La nuova Fiat 500, quella elettrica, sarà presto disponibile in una nuova variante di carrozzeria dotata di una seconda portiera laterale sul fianco destro.

La notizia, non ancora ufficiale, è stata anticipata da Automotive News Europe che parla di una presentazione imminente, già per il prossimo mese di ottobre, e di un nome già deciso: Trepiuno. Le vendite inizierebbero invece nel 2021.

30 kg aggiuntivi per rinforzare il montante

Sempre secondo le informazioni raccolte dallo stesso magazine la seconda portiera laterale servirà a facilitare l’accesso ai sedili posteriori e aggiungerà 30 kg al peso totale della nuova 500 per via del montante rinforzato.

Ancora non è dato sapere se la nuova e piccola portiera aggiuntiva della Fiat 500 Trepiuno sarà incernierata sul montante centrale o su quello posteriore, cioè controvento come accadeva sulla prima generazione della MINI Clubman.

Trepiuno, un nome già sentito

Questa inedita Fiat Trepiuno diventerebbe quindi la prima 500 a quattro porte (tre laterali + portellone), riprendendo fra l’altro un nome già usato per la concept Trepiùno del 2004 che anticipava lo stile della 500 del 2007.

In realtà sul prototipo Trepiùno il nome composto da "tre più uno" derivava dalla modularità degli interni dotati di un quarto posto d’emergenza dietro il guidatore, non dal numero delle porte.

320 km di autonomia e (quasi) 4 porte

Ricordiamo che la nuova Fiat 500, e quindi anche la prossima Trepiuno, è un’auto elettrica costruita nello stabilimento torinese di Mirafiori in versione Berlina e Cabrio.

Monta al posteriore un motore elettrico da 118 CV e la batteria da 42 kWh le permette di percorrere fino a 320 km (WLTP) a zero emissioni. Già ordinabile in allestimento di lancio "la Prima" ha un prezzo che parte da 34.900 euro in versione Berlina e da 37.900 euro per la Cabrio.