Tra le offerte di ottobre non può mancare Hyundai, che applica alla propria gamma una serie di promozioni interessanti, come il finanziamento i-Plus Gold e l'operazione Maxi rottamazione Hyundai.

Possiamo vederne un esempio pratico nell’offerta sulla Hyundai i30 5 porte Facelift 48V 1.0 TGDI 120CV con cambio manuale, in allestimento Prime, che ha un prezzo di listino senza IPT e PFU di 25.950 euro. Per ottenere il prezzo promozionale di 20.500 euro, occorre aderire al finanziamento, e rottamare un veicolo usato immatricolato entro il 31 dicembre 2010.

Versando un anticipo di 8.050 euro, si pagano 48 rate mensili da 198,63 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,71%), mentre il valore futuro garantito è pari a 7.266 euro, con la consueta possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto anche rateale.

L’offerta comprende anche quattro anni di assicurazione furto e incendio, mentre la vettura ha tra gli optional alcuni dei sistemi Hyundai Smart Sense di serie; in più, è possibile aggiungere numerose tipologie di assicurazioni a prezzo agevolato, indicate nell’esempio.

Vantaggi

La Hyundai i30, nella versione facelift, è una media moderna e di gusto europeo. Tra i plus del finanziamento si segnalano lo sconto iniziale, la rata bassa, inferiore ai 200 euro, l’assicurazione furto e incendio estesa per quattro anni e la dotazione di serie della vettura.

Hyundai propone inoltre, anche attraverso il sito, un voucher in più se la famiglia possiede già un’auto della Casa coreana.

Svantaggi

Nell’esempio manca qualche indicazione, come il chilometraggio massimo per ottenere il valore della rata finale.

Inoltre, lo sconto massimo si ottiene con la rottamazione, ma la rata iniziale, piuttosto alta, si dice possa essere coperta anche con una permuta: in ogni caso, non è un finanziamento che prevede anticipo zero o prima rata dopo diverso tempo.

In sintesi

Modello (esempio) Hyundai i30 5 porte Facelift 48V 1.0 TGDI 120 CV Prime man Promozione Hyundai i-Plus Gold, maxi rottamazione Hyundai Scadenza 31 ottobre 2020 Listino 25.950 euro Listino scontato 20.500 euro Servizi aggiuntivi Quattro anni di assicurazione furto e incendio, alcuni accessori di serie Anticipo 8.050 euro Rate 48 da 198,63 euro TAN 5,99% TAEG 7,71% Maxi rata finale (VFG) 7.266 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Rottamazione di una vettura immatricolata entro il 31/12/2010