L'auto a noleggio continua ad essere un'opzione scelta da molti italiani. Nonostante quello che si potrebbe pensare, questo è uno dei comparti che promette di rialzarsi meglio dalla crisi per il Coronavirus. Le società hanno reagito subito con piani strutturati - pensiamo anche alle nuove proposte di Arval fino al 2025 - e le offerte si susseguono. Tra le più recenti c'è quella di Telepass che, proprio con Arval Italia, propone di noleggiare l'auto attraverso l’app Telepass Pay sottoscrivendo tutto in modalità paperless.

L'auto si riceve direttamente sotto casa, nelle grandi città e nei piccoli centri urbani, e - fino al 15 novembre - è possibile scegliere l’auto desiderata per un noleggio di 36 mesi con 100.000 Km inclusi.

Cosa comprende l'offerta

All’attivazione della promozione, Telepass offre 200 euro di pedaggio gratuito fino al 31 gennaio 2021. Poi sono compresi:

manutenzione ordinaria e straordinaria

assistenza stradale h24

copertura assicurativa

consegna dell’auto a domicilio

Tutti i clienti che aderiranno alla soluzione di noleggio a lungo termine con i servizi Telepass Next beneficeranno inoltre dell’azzeramento dei costi dell’abbonamento Telepass e Telepass Pay per tutta la durata del noleggio e potranno usufruire ogni mese di un lavaggio auto gratuito o di un premio di 15 euro di carburante.

Tra le auto offerte ci sono la Fiat 500X, la Jeep Renegade e la Toyota C-HR, qui trovate tutti i dettagli.

Come si accede alla promozione

Come abbiamo detto l'auto si sceglie attraverso l’app Telepass Pay e tutto si sottoscrive in modalità paperless. Poi, alla consegna del veicolo, è sufficiente aprire l’app e inserire la targa per usufruire dei servizi.

Inoltre a chi usufruisce dei servizi Telepass Next ricordiamo che l'auto interagisce con i servizi Telepass Pay e cioè avverte il conducente quando deve fare rifornimento indicando le stazioni convenzionate più vicine, suggerisce quando bisogna effettuare il pagamento delle strisce blu e avvisa quando uno washer è disponibile nelle vicinanze della sosta per lavare l’auto.