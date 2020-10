La versione ristilizzata di Audi Q2 è ufficialmente a listino e oltre alle novità già annunciate, come il design più ricercato e l'aggiornamento dei sistemi di connettività, ci sono anche un paio di sorprese sottopelle. Con il Model Year 2021 infatti arriva anche un migliorato turbodiesel 35 TDI da 2 litri e 150 CV, abbinato al cambio a doppia frizione e alla trazione integrale quattro.

Il motore a gasolio ha prezzi che partono da 36.900 euro e si affianca al benzina 35 TFSI di pari potenza ma disponibile soltanto con trazione anteriore e in opzione il cambio a doppia frizione S tronic, che fissa il prezzo base in 29.700 euro.

Non è il "solito" TDI

Il noto 2 litri turbodiesel conserva cilindrata (1.968 cc) e potenza (150 CV) ma in realtà è stato profondamente rinnovato per offrire un maggior contenimento dei consumi: tra le altre cose, sono stati adottati la gestione termica con raffreddamento separato per teste e blocco cilindri, il doppio albero di equilibratura e un trattamento per ridurre gli attriti la radicale riduzione degli attriti interni. A parità di CV, la coppia passa da 340 a 1.750 giri a 360 Nm a 1.600 giri.

Il nuovo motore ha anche un migliorato livello di efficienza ed emissioni ridotte; omologato Euro 6d ISC-FCM (WLTP 3.0), si avvale del sistema di filtraggio dei gas di scarico SCR Twin-dosing con due catalizzatori per gli ossidi di azoto in serie, ciascuno co un suo specifico iniettore d'urea all'ingresso. I consumi dichiarati nel ciclo WLTP sono di 5,3–5,8 l/100 km mentre le emissioni di Co2 vanno da 138 a 153 g/km di CO2 (che diventano 122–128 nel ciclo NEDC comparato).

Il nuovo 35 TDI è proposto di serie con il cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e la trazione integrale quattro con rinnovata frizione a lamelle Haldex a controllo elettronico. Anche questa è di ultima generazione, più leggera e con minor assorbimento di energia, ed è accompagnata da una differente geometria delle sospensioni, a ruote indipendenti.

L'Audi Q2 35 TDI S tronic quattro tocca i 210 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi. Tra le dotazioni tecniche va menzionato l'assetto sportivo (di serie per gli allestimenti S line edition e Identity Black) oppure quello regolabile con ammortizzatori a controllo elettronico e Audi drive select.

Nuove opzioni di serie per l'intera gamma anche lo sterzo progressivo e dispositivi di assistenza alla guida come Audi Pre Sense Front, che previene gli impatti con altri veicoli, pedoni e ciclisti, e l’Adaptive Cruise Assist, che gestisce sia la distanza dai veicoli precedenti sia al posizione in corsia. A richiesta sono disponibili anche i proiettori Matrix LED con gruppi ottici posteriori a LED e indicatori di direzione dinamici.

Fotogallery: Audi Q2 2021