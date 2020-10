Ibrido plug-in: una tecnologia di attualità, generalmente gradita anche dal punto di vista delle agevolazioni statali e territoriali. La Citroen C5 Aircross ne è un esempio, con una promozione di ottobre che permette di ottenere vari sconti, fino a 10.000 euro, e un finanziamento agevolato che prende il nome di Simply with you.

In pratica, Citroen propone un classico inanziamento con mini rate, ma con la possibilità di non pagare anticipo, e di scegliere rate per 36 o 48 mesi, con assicurazioni specifiche a protezione del credito.

Vediamo l’esempio nel dettaglio, che prevede l’acquisto di una C5 Aircross ibrida con 36 mesi di rate e un massimo di 30.000 chilometri. Il listino di 42.100 euro scende a 32.100 euro, ma in questo caso è previsto un anticipo di 5.000 euro.

Le rate sono poi 35 da 259,13 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,46%), più la rata finale di 22.632,5 euro. Il servizio, facoltativo, di assicurazione sul credito PerfettoPiù alza la rata a 289,96 euro. Per accedere allo sconto, grazie agli incentivi statali, occorre rottamare un veicolo con almeno 10 anni di anzianità, fino ad esaurimento dei fondi.

Vantaggi

Sicuramente 10.000 euro di sconto non sono pochi, per una vettura dalla tecnologia attuale e dalle emissioni inquinanti globalmente più basse rispetto a quelle di un motore tradizionale.

La C5 Aircross dispone anche di molta tecnologia, di sospensioni specifiche e di vari accessori compresi nel prezzo. La formula di finanziamento è flessibile, e l’assicurazione sul credito protetto è una proposta a costo agevolato da tenere in considerazione.

Svantaggi

Si accede all’offerta solo con rottamazione di un veicolo con più di 10 anni, e a patto che non siano terminati i fondi statali; in più, vale solo per le vetture in stock, che potrebbero essere più accessoriate rispetto a quella di esempio.

E proprio l'esempio prevede comunque un anticipo, contrariamente a quando indicato nella presentazione generale dell’offerta.

In sintesi

Modello (esempio) Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-In Promozione Simply with you Scadenza 31 ottobre 2020 Listino 42.100 euro Listino scontato 32.100 euro Servizi aggiuntivi Assicurazione facoltativa sul credito PerfettoPiù Anticipo 5.000 euro Rate 35 da 259,13 euro (289,96 con assicurazione) TAN 5,49% TAEG 6,46% Maxi rata finale (VFG) 22.632,5 euro Limite chilometrico 30.000 km Limitazioni e condizioni Rottamazione di una vettura immatricolata da più di 10 anni