Dopo le sorelle Fiesta o Focus, anche la Ford EcoSport, il crossover entry level della gamma SUV, può vantare adesso a listino una variante più "avventurosa".

Come da tradizione si chiama Active ed è già ordinabile nelle concessionarie in promozione a 18.000 euro di partenza (circa 24.000 di listino), lo stesso della più sportiva ST Line.

Sotto il cofano un solo motore

La EcoSport Active può essere scelta con un solo motore sotto il cofano, il 1.0 EcoBoost turbo a benzina da 125 CV abbinato esclusivamente ad un cambio manuale a sei marce.

Si riconosce subito

Rispetto alla variante tradizionale, si riconosce dai dettagli estetici: immancabili per chi strizza l'occhio all'off road le protezioni in plastica scura che corrono lungo tutta la carrozzeria, ci sono poi di serie i cerchi in lega da 17" dal design esclusivo, il tetto nero a contrasto e i badge Active sparsi sulla carrozzeria.

All'interno cambia poco: ci sono - sempre di serie - i sedili in pelle parziale con cuciture a contrasto e la "A" distintiva dell'allestimento ricamata sullo schienale, il volante in pelle e i tappetini anteriori e posteriori dedicati. La dotazione di partenza è abbastanza completa: ci sono i sensori di parcheggio posteriori, i vetri oscurati e le barre longitudinali del tetto ma, volendo, può essere integrata con vari pacchetti extra.