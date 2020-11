Stop alle vendite della Polestar in Francia. Il brand elettrico di proprietà di Volvo non potrà quindi commercializzare la propria berlina Polestar 2 sul mercato transalpino, per via di una disputa legale con Citroen.

Secondo quanto riportato da Automotive News infatti la Casa francese avrebbe vinto la causa contro Polestar, reo – secondo i giudici – di avere un logo troppo simile a quello del Double Chevron. Una disputa nata già nel 2017 a seguito della presentazione della Polestar 1 e conclusasi solo nell’estate di quest’anno.

Stop totale

Polestar così è stata costretta non solo a fermare la commercializzazione del suo unico modello in Francia, ma non potrà utilizzare il proprio logo per 6 mesi sul mercato transalpino e dovrà anche risarcire Citroen di 150 mila euro, ai quali si aggiungono i 70 mila euro di spese legali.

La corte ha così accettato in toto le argomentazioni di Citroen, seconco la quale le sole differenze tra i 2 loghi sarebbe la sistemazione degli elementi che compongono il logo. Un fatto che "potrebbe generare confusione nel pubblico", il quale potrebbe pensare a un collegamento economico tra i 2 brand.

Un duro colpo per il brand elettrico che con la Polestar 2 punta a fare concorrenza alla bestseller Tesla Model 3, ma che si vede ora privare di uno dei primi mercati automobilistici francesi. Attualmente ogni operazione sul suolo è proibita, dal marketing alla comunicazione, passando a ogni tipo di attività online.

Anche il sito è stato oscurato e collegandosi dalla Francia si visualizza una pagina con il messaggio “L’accesso al sito Polestar non è possibile al pubblico francese a causa di restrizioni territoriali riguardanti l’uso di marchi registrati francesi numero 016898173 e numero 01689532.”

Cambio in corsa?

Non è chiaro quale sarà la risposta di Polestar, secondo la quale i “rischi di confusione” citati dalla corte francese non sussisterebbero. Difficile possa fare ricorso, mentre è più probabile un cambio di logo al termine del ban imposto dalla corte.

Per ora l’unica comunicazione ufficiale del brand si limita a dire che non verranno vendute auto sul mercato francese e non ci sono piani per riaprire gli ordini in futuro.