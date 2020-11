Mentre Hyundai sta per lanciare la nuova Tucson, ci si chiede se il modello precedente sia disponibile tra le offerte di novembre a prezzi vantaggiosi: in effetti le offerte ci sono, e combinano la maxi-rottamazione Hyundai e il finanziamento Hyundai i-Plus Gold, fino al 30 novembre.

La Hyundai Tucson 1.6 CRDI XTech Comfort Pack 2WD 115 CV MY 2020 costerebbe 27.700 euro, ma il listino scende fino a 20.800 euro con la rottamazione di una vettura immatricolata entro il 31 dicembre 2010.

L’anticipo è pari a 4.950 euro, mentre le rate mensili sono 48, e ammontano a 239 euro (TAN 6,01%, TAEG 7,41%), con rata finale di 9.695 euro. Nell’importo sono comprese assicurazioni facoltative, sia di protezione della persona che per copertura furto e incendio.

Prosegue poi l’iniziativa del Voucher Hyundai per chi già possiede una vettura della casa coreana in famiglia.

Vantaggi

Con un usato da rottamare, si può contare su uno sconto di quasi 7.000 euro, e su quattro anni di rate da 239 euro: non male, considerando la categoria della vettura.

Ci sono tante tipologie di assicurazioni e servizi, tra i quali quella sulla protezione del vito, ma anche sulla perdita di impiego, legata all’attuale periodo. In più, c’è ancora il Voucher Hyundai per uno sconto ulteriore.

Svantaggi

Manca qualche importo, come IPT e PFU, ma anche il costo in caso di eccedenza chilometrica; il tasso di interesse, pur sempre agevolato, non è tra i più bassi rispetto alla concorrenza, e l’anticipo è comunque di circa 5.000 euro.

Va poi valutato l’arrivo del modello nuovo: la Tucson MY 2020 sarà di certo più conveniente all’inizio, ma uscirà presto di produzione.

In sintesi

Modello (esempio) Hyundai Tucson 1.6 CRDI (non mild-hybrid) XTech Comfort Pack 2WD 115 CV MY20 Promozione maxi-rottamazione, i-Plus Gold Scadenza 30 novembre 2020 Listino 27.700 euro Listino scontato 20.800 euro Servizi aggiuntivi Servizi assicurativi facoltativi Anticipo 4.950 euro Rate 48 da 239 euro TAN 6,01% TAEG 7,41% Maxi rata finale (VFG) 9.695 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31 dicembre 2010