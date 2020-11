Qualunque sia il modello, guidare una Rolls-Royce rende praticamente impossibile girare inosservati. Dimensioni, forme, lo Spirit of Ecstasy appollaiato sull'immensa calandra: ogni elemento è ruba gli sguardi. Ma se proprio si vuole essere sicuri di avere gli occhi di tutti addosso si può optare per la nuova selezione di colori denominata "Neon Nights".

Un nome che è tutto un programma, con 3 differenti tinte che definire sgargianti sarebbe dire poco, in vendita inizialmente nel solo mercato statunitense e per le Rolls-Royce Wraith, Dawn e Cullinan. Saranno poi disponibili anche per il resto del mondo, ma in tiratura limitatissima in soli 3 esemplari.

Ispirati alla natura

Dalla Casa inglese fanno sapere che per le 3 tinte, create dagli specialisti del reparto personalizzazioni di Rolls-Royce, l'ispirazione è venuta dalla natura, da piante e animali particolari che si trovano esclusivamente in poche regioni della Terra.

Il Lime Rock Green ad esempio si ispira a una partilcare rana che vive in Australia, mentre l'Eagle Rock Red riprende il colore del fiore di un sempreverde delle Hawaii. Infine il Mirabeau Blu utilizzato sulla Rolls-Royce Cullinan è molto simile a quello di una farfalla esotica originaria dell'America Centrale.

Livree vistose riprese anche in abitacolo, nelle cuciture della pelle, in elementi dei pannelli porta e sulla fascia davanti al guidatore, con un effetto che Rolls-Royce definisce simile a quello "della distorsione della luce artificiale con la velocità". Qualunque cosa voglia dire, aggiunge un (forse troppo) tocco di colore nell'abitacolo altrimenti dominato dal nero di Wraith, Dawn e Cullinan.

Il nero si colora

Le 3 tinte della collezione Neon Nights sono disponibili infatti unicamente per le versioni Black Badge di Wraith, Dawn e Cullinan, normalmente caratterizzati da un ben più serioso e ieratico look total black.

Di nero ora rimangono ben pochi elementi, come l'immensa calandra e lo Spirit of Ecstasy, come ombre intrappolate in sgargianti colori.