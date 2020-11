4 / 12

Da diversi anni a questa parte una delle tendenze più diffuse tra i più diversi costruttori di auto è quella di offrire finiture sportive anche sui modelli con motorizzazioni non così performanti.

AMG Line per Mercedes, S-Line per Audi, M Sport per BMW e così via, oppure ancora - considerando anche marchi più generalisti - GT Line per Peugeot, RS Line per Renault, N Line per Hyundai, eccetera. Sono davvero tanti livelli di finiture che riprendono gli attributi dei modelli di fascia alta, nonché parte del loro nome.

Indubbiamente, sfoggiare l'aspetto e non la sostanza appare un po' come un "vorrei ma non posso". Eppure, è una scelta di marketing che a quanto pare ripaga nella maggior parte dei casi, e che permette ai clienti di avere tra le mani una vettura dall’aspetto più aggressivo e dominante, senza dover spendere cifre esagerate anche come costi di gestione.