Le caratteristiche tecniche specifiche delle auto elettriche e ibride, come il maggior peso, la diversa erogazione di coppia, la silenziosità di marcia e la gestione della frenata, dei veicoli elettrici richiedono pneumatici specifici, sia estivi sia invernali. Perché anche se l'obiettivo di aumentare prestazioni, comfort ed efficienza è comune a tutte le auto, l'equilibrio richiesto sulle EV è particolarmente delicato.

Alcuni produttori cercano di realizzare pneumatici ad alta efficienza universali come di recente ha fatto Michelin con e.Primacy, offerto sia per vetture tradizionali sia per elettriche, alle quali promette fino al 7% di autonomia in più, altri hanno invece dedicato al settore delle EV gamme di prodotti a parte. E' il caso di Pirelli, che presenta in questi giorni il suo modello Elect a bassa resistenza al rotolamento concepito espressamente.

Anche per modelli sportivi

La nuova gamma è stata sviluppata in collaborazione con diversi costruttori di veicoli elettrificati per soddisfare al meglio le esigenze di incremento dell'autonomia, bassa rumorosità di rotolamento e un miglior livello di comfort, maggior grip in trazione e struttura più resistente per sostenere il maggior peso delle vetture a batteria. Può montare su diversi modelli tra cui una delle regine del settore, la Porsche Taycan.

Per la sportiva della Casa di Stoccarda i tecnici Pirelli hanno sviluppato un pneumatico P Zero della gamma Elect che riesce a garantire prestazioni sportive e allo stesso tempo elevati livelli di efficienza e di sicurezza.

Non solo per l’estate

La nuova tecnologia Elect di Pirelli è presente anche su 3 modelli di pneumatici dedicati alla stagione invernale: Winter Sottozero 3, Scorpion Winter e P Zero Winter. Il calo della temperatura del manto stradale e le condizioni di scarsa aderenza richiedono infatti la combinazione tra le caratteristiche dei pneumatici Elect e quelli per l’inverno.

Grazie ad una mescola più morbida, tipica delle gomme invernali, questi pneumatici offrono un’elevata tenuta di strada, un maggior livello di trazione e spazi di frenata più ridotti. Nei veicoli dotati di powertrain elettrici queste proprietà risultano ancora più importanti per via del peso maggiore che aumenta l’inerzia in frenata e degli elevati valori di coppia istantanea che mettono a dura prova la trazione.

