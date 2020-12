E' l’inizio di dicembre, e arrivano già diverse promozioni, in pieno periodo natalizio, ma anche nella speranza di un allentamento dell’emergenza Coronavirus. Ne è un esempio BMW, che continua a promuovere la proprie iniziativa Why-Buy anche su un SUV compatto come la BMW X2: entro il 31 dicembre 2020, si può accedere ad un leasing di un anno, per poi decidere cosa fare negli anni successivi.

Il prezzo di partenza per una BMW X2 sdrive MSport X con formula Leasing è di 38.790 euro, comprese IVA e messa in strada, ed esclusa IPT.

Viene previsto innanzi tutto un anticipo, o eventuale permuta, pari a 8.349,70 euro, seguito da 11 canoni mensili di 179,70 euro (Tasso Leasing fisso 2,90%, TAEG 4,79%). Al termine, il valore futuro garantito ammonta a 29.329,35 euro, per un totale di 15.000 km massimi.

Il tutto senza spese di istruzione pratica e spese di incasso, mentre il bollo leasing auto ammonta a 16 euro sul secondo canone. La rata, in questo caso, non comprende altri servizi.

Vantaggi

Si tratta di una proposta interessante, considerato il periodo di incertezza non solo per l’emergenza e la crisi, ma anche per la difficoltà nello scegliere vettura e motorizzazione ideali: si paga per un anno, e poi di fatto si può restituire l’auto, come in un classico leasing aziendale -anche se c’è sempre la possibilità di un riscatto rateale mantenendo inalterato il tasso leasing.

Varie proposte del gruppo BMW sono orientate in questo senso, con un anticipo o una permuta e rate mensili relativamente basse, da passare da un’auto all’altra mantenendo più o meno fisso l’importo.

Svantaggi

Non è una formula molto adatta per il possesso dell’auto, visto che il valore futuro garantito è altissimo rispetto al listino di partenza: è vero che il tasso non cambia, ma l’importo da finanziare e i tempi del finanziamento sì.

Con questo esempio, la formula Why-Buy non prevede altri servizi aggiuntivi: BMW propone invece altre formule con una rata più alta, ma con alcuni servizi inclusi.

In sintesi