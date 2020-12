Non sappiamo ancora cosa avrà in mente Stellantis per il futuro di Abarth: al momento c’è una sola vettura, la Abarth 595, che è compresa nelle promozioni di dicembre di tutto l’attuale gruppo FCA. L’offerta parte dalla riduzione del listino iniziale, che per la Abarth 595 145 CV scende da 21.200 a 18.300 euro, ad esclusione di IPT e PFU.

L’anticipo è di 3.560 euro, la prima rata si paga dopo 30 giorni, per un totale di 48 rate mensili di 199 euro (TAN 3,95%, TAEG 6,03%), incluse le spese di incasso di 3,5 euro a rata. La rata finale è pari a 7.916,84 euro, per un totale di 60.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Il finanziamento ha una formula ormai classica, con importi piuttosto ridotti, considerando la tipologia di vettura, compatta, sportiva, a suo modo “esclusiva”, ma anche priva di ecotassa. Lo sconto iniziale di 2.900 euro è condizionato solo alla pronta consegna, ma non alla rottamazione: quindi una permuta può coprire l’importo dell’anticipo.

Svantaggi

Sono da tenere in conto gli oneri finanziari, che vanno dai costi più o meno compresi nel finanziamento stesso all’arrotondamento della rata, e da aggiungere gli eventuali accessori in più sulle auto in pronta consegna.

In sintesi