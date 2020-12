Anche Subaru avrà la sua auto elettrica: sarà un SUV e verrà commercializzato anche in Europa entro il 2025. Ad annunciarlo è stata la stessa Casa giapponese, che conferma così i propri piani per diventare un brand sempre più elettrificato, con l'obiettivo di raggiungere il 40% delle vendite di modelli a batteria (ibridi plug-in o 100% elettrici) entro il 2030.

Lo sviluppo del nuovo modello beneficerà della collaborazione di Toyota, con la quale Subaru ha sviluppato piattaforma e motori per futuri modelli elettrici.

Nuove tecnologie

Si chiama e-TNGA e verrà utilizzata esclusivamente da auto a batterie (come la MEB di Volkswagen). Una meccanica che potrebbe ospitare una carrozzeria simile a quella del SUV emissioni zero presentato - sotto forma di prototipo - a gennaio 2020, con lunghezza simile a quella della Subaru Forester, circa 4,6 metri.

Uno schema che sfrutterà molto probabilmente un motore per ciascun asse e che rappresenterà solo una delle alternative possibili. Il nuovo pianale sviluppato assieme a Toyota infatti sarà altamente scalabile e permetterà di utilizzare anche schemi a trazione anteriore o posteriore, a seconda del tipo di auto e delle esigenze.

Di dati tecnici comunque non ce ne sono ancora e bisognerà attendere molto tempo prima di avere le prime indiscrezioni.

Quali batterie

La grande novità del SUV elettrico di Subaru non sarà però nel pianale o nel tipo di trazione, bensì nelle batterie a stato solido sviluppate da Toyota e pronte, secondo indiscrezioni, già per il 2021. I piani iniziali prevedevano le prime unità per il 2025, ma la Casa delle 3 Ellissi avrebbe fatto balzi in avanti su tale tecnologia, battendo così la concorrenza e assicurandosi un netto vantaggio tecnologico.

Il grande vantaggio delle batterie allo stato solido sono nella più che buona autonomia, di circa 500 km, ma soprattutto sui ristrettissimi tempi di ricarica: un pieno infatti dovrebbe richiedere pochi minuti.