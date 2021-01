Con gli ecoincentivi, un marchio al vertice per la tecnologia ibrida come Toyota non può perdere l’occasione di un’offerta per il mese di gennaio: ad esempio per la piccola e diffusa Yaris Hybrid. Intanto, per la Yaris c’è un contributo di 1.500 euro da parte dello stato, a fronte della rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro 6.

A questo si aggiunge l’Hybrid Bonus Toyota, che prevede un ulteriore sconto su vetture immatricolate entro il 31 maggio 2021, in caso di permuta o rottamazione di un veicolo posseduto da almeno 5 mesi. Insomma, per una Yaris Hybrid Active 5 porte si arriva a circa 5.000 euro di vantaggi, portando il listino da 22.000 euro a 17.300 euro.

Si parte quindi con un anticipo di 3.900 euro, per poi pagare dopo 30 giorni 47 rate mensili da 149,70 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,58%); la rata finale ammonta a 9.515 euro, con la consueta possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto anche rateale. In aggiunta, si possono avere varie tipologie di assicurazioni e garanzie.

Vantaggi

Può essere un buon momento per l’acquisto di una vettura full hybrid, considerando i vantaggi in termini di consumi ed emissioni, e anche le agevolazioni che questo tipo di tecnologia, nata proprio in Toyota, può avere anche a livello territoriale.

La Yaris, di ultimissima generazione, si acquista con rottamazione con circa 5.000 euro di sconto, un anticipo non altissimo e rate inferiori a 150 euro.

Svantaggi

In confronto con altre iniziative del periodo, e considerando i costi in più anche per gli oneri finanziari, o per eventuali accessori sulle vetture disponibili, l’offerta potrebbe proporre altri vantaggi.

Ad esempio, l’anticipo zero, l’inizio del pagamento dopo alcuni mesi, un tasso più basso o alcuni servizi compresi nel finanziamento.

In sintesi