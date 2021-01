La storia della Mazda MX-5 la conoscono forse tutti: in una chiacchierata con l'allora presidente di Mazda Nord America Kenichi Yamamototra, il giornalista americano Bob Hall suggerì di costruire una spider 2 posti semplice e ispirata ai modelli inglesi come MG B, Triumph TR6 e Spitfire.

Era il 1979 e la Casa giapponese ci mise 10 anni per presentare la MX-5, diventata negli anni la spider più venduta della storia, sempre guidata dall'idea di leggerezza, ma con uno stile che di inglese non ha mai avuto molto.

A trasportare indietro nel tempo la 2 posti giapponese, dandole un vestito dal sapore retrò, ci pensa ora il piccolo costruttore spagnolo Hurtan con la Hurtan Grand Albaycin. Il risultato lo vedete nelle foto.

Stravolgimenti

Dire che sotto le forme tondeggianti della spider spagnola ci sia una Mazda MX-5 è impossibile: della giapponese rimane infatti unicamente la meccanica, mentre la carrozzeria è stata stravolta da cima a fondo.

Un progetto che, fanno sapere dal quartier generale di Granada, ha avuto la benedizione di Mazda e che punta ad essere prodotto in 30 unità, in versione spider normale o con tetto rigido e basata sulla MX-5 RF.

Un'auto che sembra venire dal passato, con passaruota bombati e che escono dai volumi della carrozzeria, griglia anteriore cromata che richiama modelli come l'Austin Healey Sprite o la MG MGA, l'immancabile capote in tela ad azionamento manuale e una lunga coda. Ci sono poi elementi moderni come le tonde luci LED anteriori e posteriori mentre non sappiamo se in abitacolo è rimasto il monitor del sistema di infotainment, mentre si vedono gli eleganti sedili in pelle chiara trapuntati.

Anima sportiva

A non subire trasformazione è la meccanica, derivata alla Mazda MX-5 ND, con trazione rigorosamente posteriore e 2 scelte per quanto riguarda il motore: 1.5 o 2.0 benzina rispettivamente da 132 o 184 CV, uniti al cambio manuale 6 marce.

La presentazione ufficiale della Hurtan Grand Albaycin è attesa per il 23 gennaio, quando verranno comunicati prezzi e ulteriori dettagli.