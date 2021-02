Appena entrata nella grande famiglia Stellantis, la Citroen si prepara ad un 2021 di novità interessanti, partendo dalla nuova Citroen C4 appena arrivata in concessionaria (anche in versione 100% elettrica) e chiudendo l'anno con la nuova ammiraglia che potrebbe riprendere lo storico nome di Citroen C5.

Nel mezzo troviamo anche il restyling di metà carriera della Citroen C3 Aircross e l'entrata nei listini di una versione compatta e d'accesso della multispazio elettrica e-SpaceTourer. Ma vediamoli da vicino questi nuovi modelli col marchio del "Double Chevron".

Per conoscere invece tutte altre novità auto di quest'anno, suddivise per mese e per marchio, potete controllare sempre il nostro calendario novità 2021.

Le novità Citroen 2021 in ordine di lancio:

Citroen C4

Ancora una volta Citroen ha deciso di "farlo strano" e ci riferiamo allo stile della nuova Citroen C4 che abbandona ogni ricordo delle precedenti berline compatte a cinque porte per abbracciare la filosofia imperante del crossover con forme SUV coupé.

Il taglio col passato è netto e dichiarato, a partire anche dall'inedita versione elettrica e-C4 che ha 136 CV e 350 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Stesso design e stesse dotazioni per le versioni a benzina 1.2 PureTech 130 CV e diesel 1.5 BlueHDi 130 CV che soddisfano il bisogno di motorizzazioni "classiche" sulla nuova Citroen C4.

Nome Citroen C4 Carrozzeria Crossover Motori Benzina, diesel, elettrica Data arrivo In vendita Prezzi Da 22.900 euro (Da 35.150 euro la e-C4)

Citroen e-SpaceTourer XS

Il listino della Citroen e-SpaceTourer, la prima multispazio elettrica della Casa francese, si arricchisce a gennio 2021 di una versione di accesso alla gamma denominata XS.

Come spiega bene il nome si tratta della versione con la carrozzeria più compatta, lunga 4,60 metri, che va ad aggiungersi alle già disponibili M e XL che hanno batteria più grande e dimensioni maggiori (fino a 5,30 metri).

La Citroen e-SpaceTourer XS è disponibile con batteria da 50 kWh che le garantisce un'autonomia di 230 km (WLTP) con un pieno elettrico. Oltre alla versione per i privati c'è anche la variante per i professionisti ë-SpaceTourer Business che ha un prezzo base di 47.400 euro.

Nome Citroen e-SpaceTourer XS Carrozzeria Multispazio Motori Elettrica Data arrivo In vendita Prezzi 49.550 euro

Citroen C3 Aircross

Per la Citroen C3 Aircross è atteso un restyling di metà carriera che dovrebbe debuttare in estate. Il più compatto dei crossover del Double Chevron è atteso in particolare ad un facelift che aggiornerà lo stile del frontale secondo i dettami tracciati dalla nuova C4.

Aspettiamoci quindi per la C3 Aircross restyling una diversa sagoma dei gruppi ottici anteriori e della mascherina che dovrebbero essere più sottili e ridisegnati per formare una sorta di X sottolineata dalle cromature.

A livello di motori le uniche novità della C3 Aircross 2021 sarebbero invece quelle relative alla nuova omologazione Euro 6d per il 1.2 benzina e il 1.5 diesel.

Nome Citroen C3 Aircross Carrozzeria Crossover Motori Full hybrid Data arrivo Agosto 2021 Prezzi N.D.

Citroen C5

Il ritorno di Citroen all'ammiraglia, forse inatteso ma storicamente giustificato, passerà ancora una volta da uno stile che rompe gli schemi. La prossima Citroen C5, se questo sarà il suo nome, unirà infatti le forme di una berlina premium a quelle di un moderno crossover.

Aspettiamoci quindi una nuova Citroen C5 davvero originale, stando anche a quanto abbiamo potuto osservare dalle prime foto spia dei prototipi.

L'ispirazione per questa super berlina francese degna erede di DS e CX, potrebbe arrivare dalla Cxperience Concept del 2016, sulla base della piattaforma EMP2 (quella di Peugeot 508 e DS 9)e con motorizzazioni ibride plug-in al posto del diesel.