Per contrastare l’incredibile successo della Fiat Panda 4x4, i francesi passarono al contrattacco nel giro di qualche anno, dopo peraltro un affronto diretto del Pandino che fu proposto persino in una versione per il solo mercato francese, la 4x4 Val d’Isere.

Che sia stato o meno questo speciale allestimento a provocare Citroen non lo sapremo mai, ma quel che è certo è che la loro risposta con la trazione integrale arriva puntuale col restyling della AX, all'inizio degli anni ‘90.

Agile e vivace

Linee semplici, ma efficaci, con un Cx di appena 0.31, la AX ricorda vagamente la Visa, mentre i gruppi ottici a sviluppo verticale sono inediti e fanno da cornice al lunotto che integra un delicato spoiler. Lunga 3 metri e 52 e con un passo di 2 metri e 28, la AX 4x4 è agile, compatta e vivace grazie al motore 1.4 a iniezione da ben 75 cavalli che devono spingere solo 900 kg di peso, con la velocità massima che è di quasi 170 km/h.

La trazione integrale rimane poi la gran protagonista: inseribile tramite un comando in plancia, un po’ come per la Y10 4x4, è l’ideale per affrontare percorsi accidentati o forti pendenze, magari su fondo viscido.

Prezzi? Vince la AX

La AX 4x4 è rimasta in produzione fino al 1994 e, consultando un listino del 93, i prezzi variavano tra 18 milio e 600 mila lire per la 3 porte in allestimento TGS ai circa 20 milioni e 200 mila lire per la più diffusa 5 porte in allestimento TZX.

E se all’epoca la Panda 4x4 vinse a mani basse, oggi la AX 4x4 potrebbe riprendersi una moderata rivincita proprio a causa della seconda giovinezza che sta vivendo il Pandino.

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, ad aste o bilancieri oppure Fire, Sisley o in altre edizioni limitate. Tutto molto bello, ma questo comporta delle quotazioni dell'usato in forte ascesa e, visto che a volte alcune richieste sono forse un po’ esagerate, la AX 4x4 potrebbe approfittarne.



Scoprite come nel nostro video! Buona visione.