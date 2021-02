Ci siamo già visti? Una domanda lecita osservando la nuova Suzuki Swace, frutto dell’accordo con Toyota: di fatto, si tratta di una recentissima Corolla Touring Sports, rivisitata per entrare a tutti gli effetti nella gamma Suzuki, comprese le promozioni di febbraio della Casa.

Poiché, quindi, le politiche di marketing sono diverse, vediamo che proposte ci sono sulla versione di attacco, la Swace Cool: la Swace è soltanto full hybrid, e può quindi sempre godere degli Ecoincentivi statali, fino al loro esaurimento.

Con la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, la Suzuki Swace Hybrid 1.8 Cool può accedere ad un contributo statale massimo di 1.500 euro, che sommato allo sconto delle concessionarie portano il listino iniziale da 29.500 a 23.400 euro.

Con un anticipo di 4.750 euro, le rate mensili sono poi 36 da 248 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,19%), mentre la maxi rata finale ammonta a 12.980 euro. A 45 giorni dalla scadenza dell’ultima rata, si può scegliere di rifinanziare quanto dovuto, con un valore di TAEG massimo del 7,48%.

Le concessionarie offrono anche tre anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale. Se si desidera, invece, la più accessoriata versione Top, l’importo scontato è di 25.900 euro.

Vantaggi

Se la tecnologia ibrida Toyota è una delle più avanzate disponibili, Suzuki ci mette del suo, anche a livello marketing: per esempio, negli allestimenti "tutto compreso" delle due Swace, o nella guida autonoma di Livello 2 sempre di serie.

Oltre allo sconto iniziale, e alle agevolazioni generali su un modello ibrido, c’è l’assicurazione furto e incendio per tre anni compresa nelle rate, e la garanzia di un tetto massimo in caso di rifinanziamento della rata finale.

Svantaggi

Tra le spese in più rispetto all’esempio, alcuni oneri finanziari, e la vernice metallizzata che non è compresa nel listino iniziale. Occorre, come per tutte queste offerte ufficiali, contrattare bene l’importo iniziale con le concessionarie, che devono verificare la possibilità di accedere ad Ecoincentivi ma anche a sconti della Casa.

In sintesi

Modello (esempio) Suzuki Swace Hybrid 1.8 Cool Promozione Suzuki Solutions NoProblem, Ecoincentivi Scadenza 28 febbraio 2021 Listino 29.500 euro Listino scontato 23.400 euro Servizi aggiuntivi Tre anni assicurazione furto e incendio totale e parziale Anticipo 4.750 euro Rate 36 da 248 euro TAN 5,99% TAEG 7,19% Maxi rata finale (VFG) 12.980 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Ecobonus applicabile con rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1/1/2011