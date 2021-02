In febbraio, non mancano le offerte di Audi, che ha tra i suoi cavalli di battaglia la formula Audi Value: un classico finanziamento Balloon, con anticipo, piccole rate e maxi rata finale, e con le opzioni di restituzione, sostituzione o riscatto, anche a rate.

Vediamo l’offerta su una Crossover compatta come la Q2 TDI, che permette di ottenere con il finanziamento anche un anno di Audi Extended Warranty con un massimo di 60.000 km, e il servizio di manutenzione Audi Premium Care 24 mesi/30.000 km.

Il listino di partenza della Audi Q2 2.0 (30) TDI S tronic Admired Advanced, pari a 35.080 euro, scende fino a 30.783,60 euro, grazie a 2.796,4 euro offerti da Casa e concessionarie con l’adesione al finanziamento, e 1.500 euro di ecoincentivi statali con rottamazione.

Con un anticipo di 10.147,48 euro, si versano 35 rate da 209 euro (TAN 3,49%, TAEG 4,42%), per arrivare al valore futuro garantito di 15.532,59 euro.

Vantaggi

Questo allestimento di Audi Q2 comprende, altre al cambio doppia frizione S tronic, anche opzioni come luci LED, verniciatura a contrasto, cerchi da 18”, Audi connect e smartphone interface.

La combinazione degli sconti permette di partire da un prezzo con uno sconto superiore ai 4.000 euro, e le rate mensili risultano di poco superiori ai 200 euro. Positiva anche la disponibilità di estensione di garanzia per tre anni e servizio di manutenzione per due.

Svantaggi

Lo sconto massimo si ottiene solo con la rottamazione, fino ad esaurimento fondi, e qualcosa in più ci sarà da spendere di sicuro: dall’IPT ad altri oneri finanziari, ed eventuali optional aggiuntivi.

L’anticipo supera i 10.000 euro, e non ci sono quindi agevolazioni come anticipo zero, ma anche rate dopo qualche mese. E’ vero che è uno degli esempi possibili, ma è sempre bene contrattare nel dettaglio con la Concessionaria.

In sintesi

Modello (esempio) Audi Q2 2.0 (30) TDI S tronic Admired Advanced Promozione Audi Value, Ecoincentivi Scadenza 28 febbraio 2021 Listino 35.080 euro Listino scontato 30.783,60 euro Servizi aggiuntivi Audi Extended Warranty per 1 anno/60.000 km; Premium Care 24 mesi/30.000 km Anticipo 10.147,48 euro Rate 35 da 209 euro TAN 3,49% TAEG 4,42% Maxi rata finale (VFG) 15.532,59 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Lo sconto massimo si ottiene con la rottamazione di un veicolo di categoria M1