Dopo il debutto dello scorso febbraio, la nuova DS 4 si presenta in versione La Première, un'edizione speciale disponibile ai preordini via web su www.dsautomobiles.it.

Tale versione presenta una dotazione di serie decisamente ricca, alimentando il potenziale premium del crossover francese. Ordinando l'auto online, inoltre, è possibile seguire passo passo l'intero processo produttivo sino alla consegna.

Super accessoriata

La nuova DS 4 La Première porta in dote le più recenti tecnologie sviluppate dal marchio DS. Non siamo di fronte ad una rivoluzione copernicana, piuttosto dinanzi al segnale che la volontà di essere premium è un dato di fatto.

Tale edizione di DS 4 è infatti equipaggiata di DS Extended Head-Up Display, che proietta le informazioni su una diagonale di 21 pollici, e di DS Iris System, ovvero un modello di interfaccia che coopera attivamente con la serie di comandi gestuali inseriti all'interno del sistema DS Smart Touch.

La tecnologia va di pari passo con le finiture. La Première opta per il rivestimento interno meglio noto come Opéra. Rivestimento che fa largo uso di pelle Nappa Criollo. Pelle nappa che “riprende” ovviamente i sedili, realizzati con lavorazione a braccialetto di orologio, dotati di ventilazione e sistema massaggiante. Anche il volante in pelle pieno fiore è confezionato a mano.

Ibrida plug-in o turbo benzina

Le opzioni in termini di motorizzazioni sono abbastanza limitate, ma confermano la tendenza votata all'elettrificazione promossa dal Gruppo Stellantis. La vettura è infatti offerta sia nel formato ibrido plug-in, con il motore E-TENSE 225, oppure con motore benzina PureTech 180 automatico.

La composizione della DS 4 La Première si completa con i cerchi da 19 pollici (opzionabili da 20) e con le tinte della carrozzeria, ciascuna con tetto nero a contrasto. Si tratta del Grigio La Première e del Grigio Cristallo.

Mentre la dinamica di guida è supportata dalla presenza dei gruppi ottici anteriori a matrice di Led, ma soprattutto dalle sospensioni a controllo elettronico (DS Active Scan Suspension). Nel complesso la presenza di sistemi di ausilio alla guida, consente alla DS 4 di “classificarsi” come vettura di Livello 2.

I prezzi

Come dicevamo la vettura è ordinabile on line tramite un link dedicato. È disponibile a partire da 46.250 euro con motorizzazione PureTech 180, mentre la versione Plug-In Hybrid E-TENSE è disponibile a partire da 52.750 euro.

La nuova DS 4 potrà essere acquistata anche mediante la formula StyleDrive, che prevede una rata da 400 euro al mese con il servizio Complete Care incluso per 36 mesi o 45.000 km e la possibilità della consegna dell’auto a domicilio, grazie al servizio Delivery Valet. Le auto saranno consegnate entro la fine del 2021.