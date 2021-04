Jaguar ha svelato un'edizione speciale del SUV elettrico I-Pace: si chiama Black e, oltre a caratterizzazioni estetiche più orientate alla sportività, aggiunge dotazioni extra di serie sia per quanto riguarda gli interni che la tecnologia di bordo.

Con una batteria da 90 kWh, la Jaguar I-Pace assicura - sulla carta - fino a 470 km di autonomia dichiarati secondo il ciclo di omologazione WLTP. Con una potenza di 400 CV e 696 Nm di coppia è anche tra le elettriche più veloci (0 a 100 km/h in 4,8 secondi). Cliccate qui per la prova completa dei colleghi di InsideEVs.it e per scoprire tutto su motore, tecnologia, abitabilità e ricarica.

Cosa c'è di serie

La Black adotta, di serie, alcuni accessori che sugli altri allestimenti S, SE e HSE sono offerti come optional. Tra questi il tetto panoramico, i vetri oscurati e i cerchi da 20" con finitura in nero lucido. Per quanto riguarda i colori, è disponibile in tutte le tinte già presenti a listino.

Julian Thomson, Jaguar Design Director, ha dichiarato: “Il concepimento dell’esclusiva I-Pace Black ci ha dato l’opportunità di migliorare in modo discreto il design dell’auto, rendendolo ancora più dinamico, distintivo e affascinante.”

In quanto tempo si ricarica?

Per quanto riguarda la ricarica, il caricatore di bordo da 11 kW permette, se collegato ad una colonnina o ad una wallbox di pari potenza trifase, di aumentare l'autonomia di circa 53 km all’ora. In questo modo, ci vogliono 8,6 ore per una ricarica completa. In alimentazione monofase, invece, utilizzando una wallbox da 7 kW ce ne vogliono poco meno di 13.

Caricando in corrente continua, con il caricatore di bordo da 100 kW bastano 15 minuti per ricaricare 127 km, poco più di un'ora per una ricarica completa.

È già ordinabile

La Jaguar I-Pace Black è già ordinabile nelle concessionarie e configurabile sul sito ufficiale della Casa ad un prezzo di partenza di 89.170 euro, circa 6.600 euro in più rispetto ad una I-Pace standard.