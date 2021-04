Di foto spia negli anni ne abbiamo pubblicate a centinaia, con protagoniste ogni tipo di auto: dalle piccole citycar ad esotiche hypercar, passando per SUV di ogni forma e dimensione, berline, station wagon e così via. Questa volta però mostriamo qualcosa di davvero unico e inimitabile.

Protagonista degli scatti è infatti la Bugatti La Voiture Noire, semplicemente l'auto più costosa del Pianeta: 11 milioni di euro, tasse escluse. Roba da (super)ricchi prodotta in una sola unità e ora - a quanto pare - pronta a finire nelle mani del suo proprietario che ha dovuto attendere un paio di anni per mettersela in garage.

La prima apparizione della Bugatti più Bugatti che c'è infatti è datata marzo 2019, quando debuttò (tra lo stupore generale) al Salone di Ginevra.

La Chiron in abito scuro

Ma quella vista alla kermesse elvetica era solo un grosso modellino in scala 1:1, sotto le sue forme inedite si nascondeva infatti un piccolo motore elettrico necessario per muoverla nello stand, e non il monumentale W16 quadriturbo da 1.500 CV e 1.600 Nm di coppia che ne muoverà la versione di serie.

Si tratta naturalmente dello stesso motore della Chiron, dalla quale la Voiture Noire riprende praticamente ogni aspetto della meccanica, vestendola con una carrozzeria esclusiva e rivestita completamente di nero.

Un corpo estremamente filante, con tutti i tipici tratti somatici Bugatti (a partire dal radiatore a ferro di cavallo) e un'aerodinamica studiata fin nel minimo dettaglio. Dettagli che, a ben guardare, sulla versione di serie cambiano come ad esempio il disegno dei cerchi in lega.

Chi ha comprato la Bugatti La Voiture Noire?

Questa è la madre di tutte le domande. Negli anni sono usciti diversi nomi: Cristiano Ronaldo, Ferdinand Piech (scomparso nel 2019), il principe saudita Badr Bin Saud, nessuno di questi confermato ufficialmente.

Di certo la discrezione in questi casi è massima e - forse - solo quando verrà effettivamente consegnata sapremo chi ha staccato il super assegno (pare di 16,5 milioni di euro) per mettersi in garage la Bugatti La Voiture Noire.