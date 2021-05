Ferrari ha presentato recentemente la 812 Competizione, la Rossa col motore V12 più potente della storia. Destinata a pochi fortunati, il nostro Lorenzo Curatti ha già avuto modo di vederla (e sentirla) da vicino.

Tuttavia, le novità a Maranello potrebbero non essere finite. In un’intervista rilasciata alla testata inglese Autocar, il direttore tecnico di Ferrari Michael Leiters ha annunciato che la Casa è al lavoro su un V12 ancora più cattivo.

Le ipotesi

Leiters non ha svelato altri dettagli sul propulsore che vedremo sui prossimi modelli. È chiaro però che, in un momento in cui praticamente tutti i costruttori stanno pensando all’elettrificazione o a vetture 100% “green”, il fatto che un brand sia orientato ad un classico V12 fa davvero notizia.

Costruire un propulsore più potente della 812 Competizione significa superare la soglia degli 830 CV.

Ferrari 812 Competizione

Dove potremo trovare un motore simile? Ci sono varie ipotesi. La prima è (all’apparenza) la più ovvia e ci porta a pensare all’hypercar prevista nel 2023 e derivata da una vettura LMH che correrà alla 24 Ore di Le Mans in quell’anno. In questo caso, il V12 potrebbe essere abbinato a qualche tipo di elettrificazione, forse più mild che plug-in per evitare di appesantire troppo l’auto.

Un prototipo dell'hypercar Ferrari

L’altra idea arriva indirettamente dal direttore marketing di Ferrari Enrico Galliera. Intervistato sempre da Autocar, Galliera ha rivelato che il più potente V12 non sarà montato su una 812 da pista. In altri termini, è possibile che questo motore venga utilizzato da un modello di serie e non tanto da uno a tiratura limitatissima.

E se fosse la Purosangue?

Per quanto plausibile, ma contrariamente a quanto lasciato intendere da Ferrari, si potrebbe pensare ad una Rossa super esclusiva sullo stile della Monza SP1 e SP2. Presentate al Salone di Parigi del 2018, entrambe le barchette erano equipaggiate con un V12 da 810 CV, il più potente dell’epoca. L’eventuale erede di questi modelli potrebbe mantenere la tradizione montando un propulsore altrettanto estremo.

Ferrari Monza SP1 e SP2 Una foto spia della Ferrari Purosangue

C’è, infine, la suggestione Purosangue. Il primo SUV Ferrari è stato già ripreso in azione a Fiorano e la “melodia” degli scarichi sembra proprio quella di un 12 cilindri. Pare più probabile, comunque, che la Rossa a ruote alte si affiderà a motori V6 e V8 elettrificati.