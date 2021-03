Non abbiamo ancora visto la Ferrari Purosangue definitiva, ma un video spia ce l'ha mostrata durante i test a Fiorano ed ora una nuova serie di foto e un video ci riportano in pista. Ancora una volta siamo a Fiorano, vicino al quartier generale di Maranello, dove il propulsore della Purosangue si può ascoltare in anteprima.

Questo, lo ricordiamo, è il primo SUV del Cavallino ed è camuffato come se fosse una Maserati Levante. Non ne conosciamo ancora la scheda tecnica, ma già fa un certo effetto sentire il sound di quello che dovrebbe essere un V12 mentre vediamo questa inedita Ferrari correre sull'asfalto e darsi da fare tra le curve.

Come dovrebbe essere

Il motore della Purosangue dovrebbe adottare una configurazione anteriore-centrale, mentre il cambio dovrebbe essere posizionato nella parte posteriore, dando così al SUV una distribuzione dei pesi 50/50.

La trazione dovrebbe essere integrale e, come la GTC4Lusso che sostituisce, dovrebbe offrire a bordo la seduta per quattro persone e una variante con motore V8.

Non solo a Fiorano

Le nostre spie hanno catturato alcune immagini della Ferrari Purosangue non solo in pista, ma anche all'aria aperta sulla neve. I test invernali si stanno concludendo e un veicolo di prova è stato catturato mentre si spostava dall'asfalto alla strada innevata.

Fotogallery: Ferrari Purosangue, nuove foto spia

15 Foto

La parte più interessante è sicuramente il posteriore. Il portellone è inedito e dovrebbe a dare accesso al bagagliaio con la soglia di carico più alta che una Ferrari abbia mai avuto, unita ad altrettanta nuova e abbondante capienza.

La Ferrari Purosangue è certamente una delle auto più attese degli ultimi anni, ma per vederla dovremo aspettare ancora. Il debutto non è nel calendario delle novità 2021, ma in quello 2022. Una novità che andrà a fare concorrenza a SUV di lusso come la Bentley Bentayga, la Rolls-Ryoce Cullinan o la Lamborghini Urus, tutti modelli che hanno fatto registrare ottimi risultati di vendita.