Ogni Mercedes messa a punto da Brabus si trasforma in un mostro capace di unire lusso e prestazioni da supercar. L’esclusiva ricetta è stata confermata anche per la GLS 63 AMG. L’imponente SUV a 7 posti è stato reso ancora più dominante, sportivo e potente.

Ha messo i muscoli

A giudicare dalle immagini, ogni piccolo dettaglio della GLS di partenza è stato modificato e reso speciale da Brabus. Partendo dal frontale, si nota la gigantesca calandra col logo del tuner e i due listelli rossi che comunicano tanta grinta. La mascherina è stata opportunamente allargata per avere così un’impronta più sportiva e un flusso maggiore di aria per i freni e il motore potenziati.

Gli esagerati cerchi da 24” monoblocco danno un’idea di solidità e muscolosità, mentre l’assetto è stato abbassato di 25 mm grazie alle migliorie alle sospensioni ad aria.

La parte posteriore è dominata dallo spoiler e dall’ampio diffusore in fibra di carbonio, il quale integra la doppia coppia di terminali di scarico.

L’abitacolo è un vero trionfo di lusso. I sette sedili sono rivestiti in pelle traforata con cuciture rosse e bianche a contrasto. I badge Brabus su schienale e poggiatesta completano il set di personalizzazioni.

Un SUV inarrestabile

Come sempre, le Mercedes ritoccate dal tuner tedesco non sono solo apparenza, ma anche tanta sostanza. La centralina PowerXtra B40S-800 ha consentito di arrivare a 800 CV e 1000 Nm di coppia. Effettivamente, non a tutti bastano i 634 CV della GLS 63 AMG di base.

La potenza, scaricata sulle quattro ruote motrici, consente di fermare il cronometro nello 0-100 km/h in soli 3,8 secondi. Insomma, prestazioni di questo tipo metterebbero in difficoltà anche la Lamborghini Urus.

Il prezzo di questa esagerazione Made in Brabus? L’azienda non ha dichiarato il costo, ma c’è da credere che questa GLS costi un po’ di più dei 165 mila euro necessari per mettersi in garage la versione di partenza.