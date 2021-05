A diecimila dipendenti Audi è stato assegnato l'orario ridotto per la mancanza di microchip che rallenta la produzione di A3, A4 e A5. Gli stabilimenti coinvolti dalla riduzione dell'orario lavorativo, secondo quanto riportato dal quotidiano economico Handelsblatt, sono quelli tedeschi di Ingolstadt e Neckarsulm.

La drastica misura si è resa necessaria a partire già da questa settimana per le due linee produttive di Ingolstadt e dalla prima settimana di giugno le linee di montaggio di Neckarsulm saranno fermate. Lo stesso magazine tedesco riporta le dichiarazioni di un portavoce Audi che parla di una decisione ancora da prendere in merito per il resto del mese di giugno.

Poche soluzioni in vista prima del 2022

Ancora non è dato nemmeno sapere se e in che modo questo nuovo calo produttivo, già sperimentato da Audi come da altri Costruttori in ogni parte del mondo, impatterà sui tempi di consegna dei modelli citati.

Certo è che la crisi dei chip non sembra destinata a trovare un alleggerimento prima del 2022, almeno stando a quanto previsto dai principali produttori di circuiti integrati. Alcune Case auto stanno cercando di correre ai ripari per continuare a sfornare auto dalle loro fabbriche, in alcuni casi anche cancellando optional e dotazioni che prevedono l'uso massiccio di chip.

Le cinque cause strutturali della crisi

Ricordiamo qui i cinque principali motivi strutturali e contingenti che hanno portato a questa duratura crisi dei chip, sulla base di quanto già analizzato dallo stesso Handelsblatt: