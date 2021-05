Era ottobre 2020 e da più parti rimbalzavano voci sulla possibilità che Volkswagen mettesse in vendita Lamborghini, Ducati e Bugatti. Il motivo? Fare cassa per poter reinvestire nel lungo e costoso processo di elettrificazione. Voci poi smentite: i 3 brand rimangono sotto il controllo tedesco, con Sant'Agata ancora controllata direttamente da Audi.

La partita però non è chiusa: stando a quanto riportato da Autocar infatti dalla Svizzera è arrivata un'offerta di 7,5 miliardi di euro da parte del consorzio Quantum Group, interessato a rilevare in toto Lamborghini. Offerta monstre che, sempre secondo i documenti finiti nelle mani dei colleghi inglesi, avrebbe già ricevuto un secco "no" da parte dei vertici Volkswagen.

Chi c'è dietro

Ma chi è Quantum Group? Si tratta di una holding con sede a Zurigo, la quale ha formato un consorzio con la società d'investimento londinese Centricus Asset Management, allo scopo di creare quella che viene descritta come "una piattaforma d'investimento in tecnologia e stile di vita". Assieme a loro, in qualità di presentante dell'offerta, c'è Rea Stark, tra le co-fondatrici della Piech Automotive, nata nel 2019 con la concept Piëch Mark Zero GT.

L'offerta di 7,5 miliardi fatta pervenire a Wolfsburg comprenderebbe ogni aspetto dell'universo Lamborghini, compresa la sede di Sant'Agata Bolognese e la divisione motorsport che, per Quantum Group, sarebbe centrale ai fini della crescita futura. Una crescita che vedrebbe la Casa italiana diventare "una punta di diamante per l'innovazione, implementando costantemente nuove tecnologie di mobilità pulita".

Lavorare assieme

Con la proposta di acquisizione Quantum Group ha anche invitato il Gruppo Volkswagen a collaborare in futuro, con un accordo quinquennale di fornitura di tecnologie da parte di Audi, necessarie (almeno per un primo momento) ad assicurare continuità a Lamborghini, da implementare con un centro di ricerca focalizzato su batterie, guida autonoma e idrogeno.

Una Lamborghini ai nastri di partenza per un futuro elettrificato ed elettrico, col primo modello a emissioni zero in arrivo nella seconda metà del decennio per il quale, con ogni probabilità, verrà utilizzata la piattaforma PPE sviluppata da Audi e Porsche. Modello che, nelle intenzioni di Quantum Group, dovrebbe essere anticipato entro il 2025.

Assieme a questo il consorzio avrebbe assicurato il mantenimento dell'attuale forza lavoro per i prossimi 5 anni, ai quali aggiungere 850 posti di lavoro da localizzare in Germania.