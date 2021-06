La Maserati MC20 ha debuttato da poco nel panorama delle supercar, ma c’è chi si è già inventato uno dei primi kit per la carrozzeria. Negli scorsi mesi, il tuner americano 7 Designs aveva mostrato i rendering di un elegante kit in fibra di carbonio. Dopo i primi ottimi feedback, è partita la produzione vera e propria che sarà destinata solamente a 45 proprietari di Maserati.

Fibra di carbonio a volontà

Il tuner con sede a New York ha ricevuto il supporto del designer estone Siim Parn per trasformare la MC20 in un’auto ancora più estrema e pronta per la pista. In sostanza, il kit si compone di 8 elementi in fibra di carbonio che rendono aggressiva l’elegante estetica della Maserati.

Lo splitter anteriore maggiorato, le minigonne, il diffusore e la grande ala posteriore migliorano l’aerodinamica alle alte velocità. Nelle fiancate è anche riportata la “firma” dell’officina che ha deciso di chiamare il kit “Aria”: un nome piuttosto evocativo delle capacità impressionanti della MC20.

Per pochi fortunati

Se già la nuova Maserati è esclusiva, con queste soluzioni lo è ancora di più. Inizialmente, 7 Designs aveva pensato ad una produzione limitata a 25 pezzi, ma la domanda è stata talmente alta che si è arrivati a 45. Il risultato finale è un tuning che non snatura le linee della MC20, ma le fortifica facendola sembra una versione “originale” e appena uscita dalla fabbrica del Tridente.

Nessuna modifica, invece, per il motore 3.0 V6 “Nettuno”. Lo straordinario propulsore Made in Italy da 630 CV copre lo 0-100 km/h in 2,9 secondi e consente di raggiungere i 325 km/h.

Il prezzo degli accessori viene rivelato solo a chi è realmente interessato all’acquisto. Prima di tutto, però, c’è bisogno di sborsare i 216 mila euro (personalizzazioni e optionals esclusi) per la Maserati.