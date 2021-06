Tra le promozioni di giugno, non può mancare qualche offerta di MINI, che come spesso accade punta su una serie speciale, la Camden Edition, con alcuni optional in più. Per l’ultima MINI Cooper 3 Porte Camden Edition, gli accessori di serie sono parecchi: ad esempio, luci a LED comprese le Union Jack posteriori, cerchi in lega 16’’ neri, MINI Connected Navigation, sensori di parcheggio posteriori e altro.

Partendo da un listino di 26.300 euro, sono previsti due sconti: 2.000 euro come vantaggio cliente iniziale, e altri 2.000 euro di Ecobonus MINI in caso di permuta di un veicolo diesel fino a Euro 4 di proprietà da almeno 6 mesi.

Partendo da 22.300 euro, quindi, si versa un anticipo di 6.450 euro, e a seguire 35 rate mensili di 174,97 euro (TAN 3,99%, TEG 6,15%); la rata finale ammonta a 11.751,54 euro, per un totale di 36 mesi e 45.000 km.

Vantaggi

Da sempre le MINI by BMW offrono alcune serie speciali che aumentano il livello di personalizzazione, e consentono anche un po’ di risparmio per gli accessori compresi. Qui lo sconto totale può arrivare a 4.000 euro, non necessariamente con la rottamazione, quindi permettendo di valutare anche l’auto data in permuta.

Le rate sono inferiori ai 175 euro, e al termine si sceglie se sostituire -l’opzione più probabile, restituire o riscattare.

Svantaggi

Oltre agli oneri finanziari e ai costi di eventuali optional in più, che su una MINI incidono sensibilmente sul prezzo finale, questo esempio di offerta non comprende i vantaggi di altre concorrenti, come tasso o anticipo zero, oppure alcuni servizi inclusi nel finanziamento.

In sintesi