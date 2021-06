Abarth ha sempre un buon numero di offerte sulla propria gamma: anche nel mese di giugno, sono in promozione sia le vetture negli allestimenti standard, sia un buon numero di serie speciali, gradite agli appassionati. Vediamo, ad esempio, l’offerta sulla Abarth 595 Monster Energy Yamaha 165 CV, la cui livrea si ispira alla due ruote del Campionato Moto GP.

Partendo da 24.500 anziché 27.500, grazie al contributo della Casa, si versa un anticipo di 5.450 euro, e dopo 30 giorni le rate mensili sono 48 di 249 euro (TAN 3,95%, TAEG 5,57%), compresi 3,5 di incasso a rata. Al termine, la rata finale ammonta a 10.373,87 euro, per un massimo di 60.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Le versioni speciali Abarth sono ulteriori personalizzazioni di modelli che già per loro natura sono versione sportive - ed esclusive - della Fiat 500. Va da sé, quindi, che l'acquisto di una vettura simile ha già un certo valore aggiunto.

Da segnalare per questa offerta lo sconto di 3.000 euro senza permuta o rottamazione, e la rata mensile inferiore ai 250 euro, incluse le spese di incasso.

Svantaggi

Attenzione agli oneri finanziari e al costo di eventuali accessori, eventualmente presenti nelle vetture proposte. A differenza di altre offerte di FCA Bank, attuali o del recente passato, questa non prevede tasso o anticipo zero, né servizi o garanzie compresi nella rata.

In sintesi