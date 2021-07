Una delle vetture più vendute in questo periodo è sicuramente lei, la Yaris Hybrid: l’ultima evoluzione del “piccolo genio” di casa Toyota, con un sistema full hybrid di ultima generazione, può essere acquistata fino al 31 luglio con uno specifico WeHybrid bonus, in caso di permuta o rottamazione di un veicolo posseduto da almeno 5 mesi.

La promozione di luglio di Toyota, con immatricolazione possibile fino al 31 dicembre, riguarda ad esempio la Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active 5 porte, dal listino di 22.150 euro. Lo sconto iniziale porta il prezzo a 18.800 euro, e con un anticipo di 4.800 euro le rate mensili sono 47 da 148,52 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,46%).

Al termine, la consueta maxi rata di 10.340 euro, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto. A richiesta sono disponibili diversi servizi, come assicurazione furto e incendio, estensione di garanzia, pacchetto di manutenzione, Restart e Kasko.

Vantaggi

Trattandosi di un modello tecnicamente recente e dalle buone vendite, l’acquisto agevolato può essere interessante: una permuta può coprire il costo iniziale, mentre le rate non superano i 150 euro al mese, grazie allo sconto iniziale di 3.350 euro garantito dalla Casa. Interessante la possibilità di aggiungere servizi alla rata, a costi agevolati.

Svantaggi

Alcuni concorrenti propongono tasso zero -mentre qui il TAN si avvicina al 6%, o anticipo zero pagando subito le rate. Per accedere all’offerta è inoltre indispensabile un usato, da rottamare o dare in permuta.

In sintesi