Cercando tra le offerte un’auto dal costo basso, è logico guardare tra le proposte di Dacia, sempre piuttosto aggressive su tutti i modelli. Tra questi, la popolare SUV Duster, che secondo la Casa si può acquistare con 5 euro al giorno: vediamo come.

La Dacia Duster Comfort a trazione anteriore, con il collaudato 1.5 dCi da 115 CV, si può comprare nel mese di luglio con un listino scontato di 17.160 euro; versando un anticipo di 5.150 euro, le rate sono 36 da 149,27 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,92%), che corrispondono secondo Dacia a circa 5 euro al giorno.

Al termine c’è una maxi rata di 9.566,50 euro, per un totale di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più. La versione Comfort comprende Clima e Media Nav, e l’importo di esempio include finanziamento protetto e un pack service con tre anni di furto e incendio e un anno di driver insurance.

Tra l’altro, con la stessa rata si può decidere se acquistare la versione diesel di questo esempio, o la Turbo GPL. Ma in entrambi i casi, con una limitazione: occorre un veicolo da rottamare immatricolato entro il 31 dicembre 2010.

Vantaggi

Difficile trovare una vettura dal costo della Duster nella stessa categoria; oltretutto il modello, sempre molto popolare, è anche in continuo aggiornamento. Qui colpisce l’importo della rata di 150 euro circa, che comprende anche servizi assicurativi, così come la possibilità di scegliere tra la versione a gasolio o quella a GPL.

Svantaggi

E’ necessaria la rottamazione, per cui l’anticipo di 5.150 euro deve essere interamente versato; peraltro, alcune Case concorrenti propongono anticipo o tasso zero. Attenzione agli oneri finanziari, tra cui i 3 euro di spese di incasso mensile rata.

In sintesi