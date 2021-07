Skoda comprende nel proprio listino la berlina compatta Scala, sostituta della precedente Rapid. Tra tutte le promozioni in scadenza il 31 luglio, la Casa sta puntando da tempo sulla versione a metano.

Essendo immatricolata come monovalente, vale a dire alimentata in maniera prevalente con il metano, può ottenere benefici fiscali importanti in alcune regioni, come ad esempio l’esenzione del bollo.

Nelle offerte del mese di luglio, la Skoda Scala Ambition 1.0 G-Tec da 90 CV viene a costare 18.230 euro, rispetto ai 22.730 euro del listino ufficiale. Con un anticipo di 4.421,65 euro, Skoda permette di proseguire con 35 rate mensili da 139 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,31%), e con una maxi rata di 10.731,74 euro, eventualmente rifinanziabile.

Nell’importo è compresa anche la protezione delle rate, ma c’è una condizione importante per accedere all’offerta: è necessaria la permuta o la rottamazione di un usato.

Vantaggi

Lo sconto iniziale è di ben 4.500 euro, e anche le rate da 139 sono piuttosto basse, considerando anche l’assicurazione sulla protezione del credito. In più, ci sono i vantaggi del metano, messi in evidenza da tutta la comunicazione ufficiale.

Svantaggi

E’ necessario un usato, che se in permuta potrebbe coprire l’anticipo, ma che è la condizione per aderire all’offerta. Anche se le rate sono piuttosto basse, alcune concorrenti offrono tasso o anticipo zero.

In sintesi